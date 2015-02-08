هنية يهاتف والد الطيار الأردني “الكساسبة” معزيًا

هاتف اسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس، والد الطيار الأردني معاذ الكساسبة الذي قتله تنظيم داعش حرقا الثلاثاء الماضي، وقدم له “التعازي”.

وقال بيان صادر عن مكتب هنية، تلقت وكالة الأناضول نسخة منه صباح الأحد: “هاتف القائد إسماعيل هنية، والد الطيار الأردني معاذ الكساسبة، وقدم له التعازي وللأسرة والعشيرة، والأردن، متمنيا أن تُحقن دماء أبناء شعوب الأمة جميعا من أجل معركتها الرئيسية مع الاحتلال ومن أجل القدس″.

وأضاف البيان: “شكر والد الكساسبة، هنية على اتصاله، وعبر عن اعتزازه الكبير بفلسطين، وغزة وأهلها وصمودها وانتصاراتها، ونقل تحيات العائلة وعشائر الاردن لأهل غزة الصابرين”.

وكانت حركة حماس، قد أدانت الأربعاء الماضي، إعدام تنظيم “داعش”، للطيار الأردني، معاذ الكساسبة حرقا، واصفة الحادثة بـ”الجريمة البشعة”.

وأظهر تسجيل مصور منسوب لتنظيم “داعش”، الثلاثاء الماضي؛ قتل الطيار الأردني، معاذ الكساسبة حرقًا.

وكان داعش أعلن في 24 ديسمبر الماضي؛ أسر الكساسبة بعد إسقاط طائرته، قرب مدينة الرقة السورية، ونشر موالون للتنظيم صورًا له على مواقع التواصل الاجتماعي.