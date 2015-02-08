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مرشحو البرلمان يتوافدون على محكمة قنا الإبتدائية للتقدم بأوراق ترشحهم

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مرشحو البرلمان يتوافدون على محكمة قنا الإبتدائية للتقدم بأوراق ترشحهم مرشحو البرلمان يتوافدون على محكمة قنا الإبتدائية للتقدم بأوراق ترشحهم

مجمع محاكم قنا

شهدت محكمة قنا الإبتدائبة، صباح اليوم الأحد، توافد عدد من المرشحين المحتملين للبرلمان قبل فتح باب التقدم بساعة، وبحوزتهم الأوراق المطلوبة لتقديمها للجنة تلقى طلبات الترشح.

وشهدت المنطقة المحيطة بالمحكمة تعزيزات أمنية بمداخل المحكمة المختلفة، والتأكد من بطاقات الهوية الخاصة بالمترددين على المحكمة بالإضافة لقيام مديرية أمن قنا بالدفع بقوات الأمن المركزى والقوات النظامية.

ومن بين المتواجدين لتقديم أوراق ترشحهم سعد إبراهيم أبوزيد، وكيل المجلس المحلى للمحافظة السابق ومحمود عبدالسلام الضبع، عضو مجلس محلى سابق ومبارك محمد ومحمد حسن العجل ومصطفى محمود مصطفى.

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