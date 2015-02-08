أخبار عاجلة

مساء الأنوار: مصر تنفرد باستضافة كأس الدوري الأوروبي لعام 2017 بصحبة ويلز ريان جاجز غداً -
مقابلات مع المدرب العام ومدرب حراس المرمى لسموحة من داخل المطار قبل المغادرة للقاء بيدفيست -
10 تصريحات × 24 ساعة -
بالصور.. سيدة تعذب نجلة زوجها بمكواة الملابس لشكها في سلوكها -
أتلتيكو مدريد يتغلب على ريال سوسيداد في الدوري الإسباني -
رقم قياسي للاعب واتفورد أمام وست بروميتش -
واتفورد يفوز على وست بروميتش بهدفين في «البريميرليج» -
دورتموند يعبر هامبورج بثلاثية في البوندسليجا -
بريمن يدك شالكه بثلاثية في البوندسليجا.. وفرانكفورت يخسر من كولن -
بيرنلي يهزم ستوك في غياب رمضان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

قادة الوسط واليسار في إسرائيل ضد خطاب نتنياهو في الكونغرس

Google+ Print
قادة الوسط واليسار في إسرائيل ضد خطاب نتنياهو في الكونغرس قادة الوسط واليسار في إسرائيل ضد خطاب نتنياهو في الكونغرس

نتنياهو

دعا عدد من قادة المعارضة في الوسط واليسار باسرائيل السبت رئيس بنيامين نتنياهو الى الغاء خطابه مطلع مارس امام الكونغرس الامريكي لعدم التأثير سلبا على “العلاقة الخاصة” بين الولايات المتحدة واسرائيل.

واصبح الخطاب الذي سيلقيه نتنياهو امام الكونغرس رهانا في السياسة الداخلية الاسرائيلية. ويأمل نتانياهو بالواقع بالفوز مجددا في الانتخابات المقررة في 17 مارس المقبل.

ودعا زعيم حزب العمل المعارض اسحق هرتزوغ رئيس الحكومة الى الغاء هذا الخطاب الذي “يعرض للخطر العلاقة المميزة بين إسرائيل والولايات المتحدة”.

وقال هرتزوغ خلال مؤتمر حول الامن في ميونيخ “مع كل الاحترام الذي اكنه لهذه الحملة الانتخابية، يتوجب على نتنياهو ان يتصرف بدافع وطني وان لا يرمي امن اسرائيل تحت عجلات الحافلة الانتخابية”.

وعلى هامش هذا المؤتمر اجرى هرتزوع وهو الخصم الاكثر جدية لنتنياهو في الانتخابات المقبلة، محادثات مع نائب الرئيس الامريكي جو بايدن ووزير الخارجية جون كيري، حسب وسائل الاعلام.

اما زعيمة حزب الحركة الوسطى تسيبي ليفني حليفة هرتزوغ فقالت خلال تجمع سياسي “نتنياهو يفكر بمصلحته وليس بمصلحة البلاد. هذا الخطاب هو سياسي محض”.

ومن ناحيته، اعتبر يائير لبيد زعيم حزب يش عتيد (هناك مستقبل) في بيان ان “رئيس الحكومة يضر بالعلاقة الاستراتيجية لاسرائيل مع الولايات المتحدة. لقد نجح نتنياهو في الدخول بصراع مع البيت الابيض والان ايضا مع نصف الكونغرس″.

اما زعيمة حزب ميرتس اليساري زهافا غالون فاعتبرت ان اصرار نتنياهو “سيؤدي الى اضرار لا يمكن اصلاحها في العلاقات بين اسرائيل والولايات المتحدة”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
ننشر مسودة قانون التأمين الصحي بعد موافقة الحكومة

ننشر مسودة قانون التأمين الصحي بعد موافقة الحكومة

فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة»

فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة»

تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا