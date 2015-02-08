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ضبط مدرس وموظف بالأوقاف أثناء تنقيبهما عن الأثار بمنزلين بأسوان

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ضبط مدرس وموظف بالأوقاف أثناء تنقيبهما عن الأثار بمنزلين بأسوان ضبط مدرس وموظف بالأوقاف أثناء تنقيبهما عن الأثار بمنزلين بأسوان

أرشيفية

تمكنت مباحث السياحة والآثار بأسوان من ضبط مدرس وموظف بالأوقاف أثناء قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل منزلين بمدينة كوم أمبو.

وكانت معلومات وصلت لمباحث السياحة والآثار تفيد بمحاولتين للتنقيب عن الآثار داخل منزلين بقرية الشبيكة بمدينة كوم أمبو وبعد التأكد من صحة المعلومات واستئذان النيابة.

قامت قوة من مباحث السياحة والآثار برئاسة العقيد ابو الحجاج كمال، رئيس مباحث السياحة والأثار بأسوان بمداهمة المنزل الأول حيث تمكنت من ضبط يعقوب سامي يعمل مدرس إثناء التنقيب عن الآثار بمنزله كما تم العثور علي حفرة عمقها 7 متر.

كما تمكنت القوة من ضبط بدري سعيد موظف بالأوقاف اثناء تنقيبه عن الآثار داخل منزله كما تم العثور علي حفر عمقها 8 متر.

تم تحرير محضرين بالواقعتين وجاري عرض المتهمين علي النيابة.

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