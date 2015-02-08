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الأردن يسعى لتطوير منظومته العسكرية وأنباء عن قرب وصول دعم عسكري للمملكة

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الأردن يسعى لتطوير منظومته العسكرية وأنباء عن قرب وصول دعم عسكري للمملكة الأردن يسعى لتطوير منظومته العسكرية وأنباء عن قرب وصول دعم عسكري للمملكة

طائرة أردنية-أرشيفية

أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الأردنية محمد المومني أن الأردن “لمس ردة فعل إيجابية من قبل المسؤولين الأمريكيين تجاه احتياجاتنا العسكرية التي تم نقاشها في واشنطن مؤخرا”.

وقال المومني في تصريح خاص لصحيفة (الغد) نشرته الأحد إن الأردن “يثمن الدعم الأمريكي المستمر والاعتماد الاستراتيجي المتبادل بين البلدين”، لافتا إلى سعي المملكة لتطوير منظومتها العسكرية التي “تعد الأقوى والأكثر احترافية في المنطقة”، وأن الولايات المتحدة هي من “الداعمين الأساسيين لنا في هذا الإطار”.

وذكرت الصحيفة أن مصادر أمريكية رجحت قرب تراجع الولايات المتحدة عن قرارها برفض تصدير طائرات استشعار عالية الدقة من طراز “بريداتور إكس بي” إلى المملكة.

من جهته ، قال المتحدث في السفارة الأمريكية بعمان سيلفيو جونزاليز للصحيفة إن بلاده “مستمرة ببذل كل جهد ممكن للتعجيل بالمساعدات العسكرية للأردن، وإن وزارة الخارجية الأمريكية تعمل بشكل فوري ومستعجل بالشراكة مع وزارة الدفاع حول طلبات تقدم بها الأردن تخص القدرات العسكرية”.

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