اختيار “عمر بن الخطاب” ضمن مشروع “القرى الأكثر احتياجًا”‎ بالوادي الجديد

صرح اللواء محمود عشماوي، محافظ الوادي الجديد، أنه تم اختيار قرية عمر بن الخطاب بمركز الفرافرة ضمن مشروع دعم القرى الأكثر احتياجًا.

وقال عشماوى إن الحكومة ستدعم عدد من القري بالمحافظة منها قري شرق بولاق وصنعاء بمركز الخارجة والخرطوم ، ضمن مشروع دعم الأكثر احتياجًا علي مستوي الجمهورية.

وأكد أنه سيتم دعم هذه القرية بمشروع الصرف الصحي بتكلفة 23 مليون جنيه بالإضافة إلى دعم شبكة الكهرباء وتوصيلها لكل المناطق المحرومة ودعم شبكة مياه الشرب، حيث تم إعداد مقايسة تقديرية لمسافة 6 كيلو مترات قطر 2،4 بوصة علاوة على رصف عدد من الطرق الداخلية بالقرية.