قبول مرتبط بالتوظيف في دبلوم المعهد الثانوي الصناعي بالعاصمة المقدسة

يواصل المعهد الثانوي الصناعي بالعاصمة المقدسة عملية القبول الإلكتروني للطلاب الراغبين في الانضمام للتدريب المرتبط بالتوظيف والتي تستمر أربعة أسابيع عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني www.tvtc.gov.sa

وذكر المهندس سفر بن صالح الغامدي مدير المعهد أن المعهد يستقبل " حاملي شهادة الكفاءة المتوسطة في تخصصي الميكانيكا العامة ، والتبريد والتكييف، فيما يحق لمجتازي الصف الأول الثانوي من مدارس التعليم العام التقدم للقبول في تخصصات " الإنشاءات المعدنية ، المحركات والمركبات، الميكانيكا وتشغيل الآلات ، والنجارة العامة، والكهرباء الإنشائية " منوهاً بأن القبول في هذه التخصصات يعني القبول الوظيفي على الوظائف التي عمل المعهد على توفيرها بالتعاون مع شركات القطاع الخاص والتي تخضع للتأمينات الاجتماعية منذ توقيع العقود مع المتدربين وتأهيلهم من خلال أقسام المعهد للتمكن من ملء الوظيفة التي تم التعاقد على أساسها . وبراتب ألفي ريال خلال فترة التدريب وتأمينا طبياً مؤكداً أن راتبه الوظيفي بعد تخرجه لن يقل عن 4500 ريال.

وأوضح "الغامدي" بأنه يمكن للمتدرب بعد تسجيله بالموقع الإلكتروني مراجعة المعهد بمقره في العاصمة المقدسة حي العكيشية مخطط ولي العهد رقم 5 لتقديم أوراقه شريطة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ، مع إحضار صورة من آخر مؤهل مع الأصل ، وصورة من شهادة حسن السيرة والسلوك مع الأصل ، وصورة من البطاقة مع الأصل لمطابقتها مع 3 صور شمسية حديثة مقاس 6×4.

الجدير بالذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عملت على تطوير برامجها في المعاهد الثانوية الصناعية لتتضمن إيجاد مسارات جديدة تستهدف استيعاب أكبر عدد ممكن من الراغبين في التدريب التقني والمهني والتي نالت اعتماد وزارة الخدمة المدنية حيث اعتمدت المرتبة الخامسة الدرجة الأولى لخريجي برامج دبلوم المعاهد الصناعية الثانوية ومعاهد العمارة والتشييد الثانوية المطورة. وقد تم تصميم هذه البرامج المعتمدة لقبول حملة الشهادة المتوسطة وحملة شهادة الصف الأول الثانوي أو الثاني ثانوي للمرحلة الثانوية في التعليم العام حيث تم فتح مسارات تدريبية لهم واحتساب ما درسوه لاستكمال التدريب والحصول على الدبلوم ما يتيح لهم فرص القبول في الكليات التقنية أو الاستفادة من قروض المنشآت الصغيرة بمعاهد ريادة الأعمال في المملكة .