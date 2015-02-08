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سول وواشنطن تتوصلان لاتفاقية نووية

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سول وواشنطن تتوصلان لاتفاقية نووية سول وواشنطن تتوصلان لاتفاقية نووية

 توصلت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة إلى اتفاق ضمني بخصوص تعديل اتفاقية التعاون النووي المتعلق بمعالجة نفايات الطاقة النووية المعلقة منذ مدة، ويقضي الاتفاق بالاحتفاظ باطار الاتفاقية القائم مع السماح لكوريا الجنوبية بإجراء بعض الدراسات والتطوير بصورة تلقائية.

وذكرت وكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية اليوم الأحد أنه وبموجب هذا التقديم، سيكون بإمكان كوريا الجنوبية إجراء الأبحاث والتطوير المتعلق بالوقود النووي المستنفد التي لا تشكل مخاوف من انتشار الأسلحة النووية، غير أن الاتفاق لا يعني الموافقة الشاملة على معالجة النفايات النووية، وهذا من أجل الحفاظ على السياسة الأمريكية الهادفة لمنع انتشار الأسلحة النووية.

وصرحت مصادر حكومية متعددة اليوم الأحد بأن الكورية تجري تنسيقا نهائيا لوضع اللمسات الأخيرة لإدراج ما اتفق عليه الجانبان في الاتفاقية الجديدة.
> وحول قضية معالجة الوقود النووي المستنفد التي تعتبر قضية جوهرية بالنسبة للجانب الكوري، تنص الاتفاقية على إقرار القضية بصورة مشتركة دون إدراج أي معايير تفضيلية.

ومن المتوقع السماح للجانب الكوري بإجراء دراسات الوقود النووي، التي لا تشكل أي خطر انتشار نووي، بصورة تلقائية بعد أن تجري الدراسة بصورة مشتركة مع الجانب الأمريكي.

أ.ش.أ

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