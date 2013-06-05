أشرف وليد وعفاف رضا يسبحان في أعمال "موسيقار الأجيال" بمعهد الموسيقى

كتب : نورهان طلعت منذ 29 دقيقة

تتواصل سلسلة حفلات "وهابيات" التي تنظمها دار الأوبرا المصرية تخليداً لموسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، حيث تقدم الفرقة القومية العربية للموسيقى، بقيادة المايسترو سليم سحاب، حفلا في الثامنة مساء الأحد 9 يونيو على مسرح معهد الموسيقى العربية.

ويتضمن البرنامج نخبة من أجمل أعمال محمد عبدالوهاب في فاصلين الأول يشدو خلاله المطرب أشرف وليد بأغاني "إيه انكتب لي"، "أهواك"، "هان الود"، "لأ مش أنا اللي أبكي"، "يا ورد مين يشتريك ومن غير ليه".

أما الفاصل الثاني تحييه المطربة عفاف رضا وتتغنى بـ"قوللي عمل لك إيه قلبي"، "انت عمري"، "ست الحبايب"، "لولا الملامة"، و"في يوم وليلة".