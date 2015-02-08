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بالصور .. إصابة شخصين وتحطم خمس محلات فى 5 انفجارات متفرقة بحلوان

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بالصور .. إصابة شخصين وتحطم خمس محلات فى 5 انفجارات متفرقة بحلوان بالصور .. إصابة شخصين وتحطم خمس محلات فى 5 انفجارات متفرقة بحلوان

أصيب شخصين وتهشمت واجهات خمس محلات إثر الانفجارات المتتالية التى وقعت صباح اليوم الأحد بحلوان، حيث زرع مجهولون عبوات وقنابل أمام أماكن حيوية لإحداث حالة من الذعر بين المواطنين.

وكان المقدم مصطفى فؤاد، مشرف عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، قد تلقى إخطارا من شرطة النجدة بوقوع 5 انفجارات أمام محل كنتاكى وشركة اتصالات ومدرسة بيبى جاردن والإدارة التعليمية وبنك باركليز.

على الفور انتقل خبراء المفرقعات بقيادة اللواء علاء عبد الظاهر، مدير شرطة المفرقعات، والعميد أشرف قابيل، وكيل الإدارة، وتبين من الفحص تهشم واجهات 5 محلات وإصابة شخصين وجار تمشيط المناطق التى تم فيها زرع القنابل بمعرفة الأجهزة الكشفية الحديثة تحت إشراف اللواء ممدوح عبدالقادر مدير الحماية المدنية بالقاهر.

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