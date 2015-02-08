الجيش الأردني يعرض تفاصيل عملياته ضد “داعش”

كشف الجيش الأردني، في بيان له، أنه يعتزم اليوم الأحد الإعلان عن تفاصيل الغارات الجوية والعمليات، التي استهدفت مواقع تنظيم “داعش” المتشدد بالعراق وسوريا في الأيام الثلاثة الماضية.

وكثف سلاح الجو الأردني غاراته على معاقل المتشددين في البلدين ولاسيما في مدينة الرقة السورية، منذ بث داعش لشريط فيديو يظهر قتل الطيار معاذ الكساسبة الخميس الماضي.

وقال بيان الجيش “وفاء للعهد الذي قطعته القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي على نفسها وباسم جميع الأردنيين بالرد على الفعل المشين الذي نفذته العصابة الإرهابية.. “، في إشارة لـ”داعش”.

“فقد أقلعت بتمام الساعة العاشرة صباح اليوم السبت عدة أسراب من مقاتلات سلاح الجو الملكي الأردني، وهاجمت مواقع ومراكز التنظيم الإرهابي وأحالتها إلى دمار..”، حسب ما أضاف البيان.

وأشار الجيش إلى أن “القيادة العامة للقوات المسلحة ستقوم بعرض تفاصيل العمليات التي تم تنفيذها خلال الثلاثة أيام الماضية في إيجاز عسكري سيعقد يوم غد الأحد الساعة الثانية”.

وكان مصدر أمني أردني قد قال إن الطيران شن 60 غارة على الأقل خلال الأيام الثلاثة المنصرمة على داعش، لاسيما على مناطق تسيطر عليها الجماعة في سوريا، وأيضا عدة غارات في العراق.

ودعما للجيش الأردني في ضرباته ضد تنظيم الدولة، أعلنت الإمارات العربية المتحدة أن سربا من مقاتلات “أف-16″ تابعا لسلاح الجو سيتمركز في الأردن.

وكان العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، توعد بالانتقام للطريقة الوحشية التي قتل بها الطيار، وأمر قادة القوات المسلحة بالاستعداد لتكثيف الدور العسكري ضمن قوات التحالف الدولي.

سكاي نيوز