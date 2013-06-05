بالصور| أحمد شفيق يصور مشهد عيد ميلاد جمال سليمان في مسلسل "نقطة ضعف" بأحد الفنادق الكبرى

كتب : نجلاء أبو النجا منذ 7 دقائق

انتهى المخرج أحمد شفيق من تصوير مشاهد عيد ميلاد الفنان جمال سليمان، ضمن أحداث مسلسل "نقطة ضعف" في صالة أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، والمشهد ضم عددا كبيرا من المجموعات التي استعان بها المخرج لتصوير المشهد الذي جمع الفنان جمال سليمان وسناء يوسف وأشرف مصيلحي.

ويقضي المخرج أحمد شفيق حاليا معظم أيام عطلات التصوير في متابعه مونتاج الحلقات أول بأول، بالإضافة إلى الموسيقى التصويرية لـ"نقطة ضعف" مع الموسيقار خالد حماد، وتترات البداية والنهاية وعمليات المكساج مع محمد أبو سعد بشركة "تايم لود".

وأكد أحمد شفيق أن هناك بعض المشاهد الصعبة التي قام بتصويرها داخل مزرعة الخيول التي يمتلكها الدكتور عمر، الذي يقوم بدوره جمال سليمان، ضمن أحداث المسلسل، حيث تم التصوير لساعات طويلة تحت درجة حرارة مرتفعة، ومن المقرر أن يتم تصوير بعض المشاهد الصعبة أيضا خلال الأيام المقبلة، والتي ترافق سخونة الأحداث في الحلقات الأخيرة.