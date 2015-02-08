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بالصورة .. ولادة طفلة حامل في توءم بـ ” هونج كونج “

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بالصورة .. ولادة طفلة حامل في توءم بـ ” هونج كونج “ بالصورة .. ولادة طفلة حامل في توءم بـ ” هونج كونج “

شهدت هونج كونج حادثة غريبة من نوعها بولادة طفلة تعانى من حالة نادرة بعدما كشفت الفحوصات أنها حامل فى توءم .

وكشف موقع “ميرور”، أن الطفلة تم نقلها إلى مستشفى الملكة إليزابيث لإجراء عملية جراحية لإزالة الأجنة قد تستغرق 3 أسابيع.

وذكرت التقارير الطبية، أن الأجنة عمرها من 8 إلى 10 أسابيع تكونت لديها ساقان وذراعان وعمود فقرى وقفص صدرى والأمعاء بالإضافة إلى الحبل السرى ، ويبلغ وزن أحده حوالى 14 جراماً والآخر 9 جرامات.

وصرح الأطباء بأن الجراحة كانت ناجحة وخرجت الطفلة من المستشفى بعد ثمانية أيام من العملية، وتم نشر تفاصيل المعجزة فى المجلة الطبية هونج كونج.

وأوضح “ميرور”، أن هذه الحالة النادرة تحدث بنسبة واحد فقط لكل 500 ألف حالة فى العالم وتم الإبلاغ عن 200 حالة حتى الآن.

ويعتقد الدكتور “يو كايمان” المتخصص فى أمراض النساء والولادة، أن هذه الحالة هى أول حالة موثقة فى المدينة ، مضيفا أنه يصعب اكتشافها قبل الولادة بسبب صغر حجم الجنين.

وكشف أن السبب فى تكون هذه الأجنة هما الأب والأم لكن الإخصاب تم فى مكان خطأ.

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