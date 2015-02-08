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رئيس وزراء استراليا يقدم موعد التصويت على زعامته للحزب الليبرالي

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رئيس وزراء استراليا يقدم موعد التصويت على زعامته للحزب الليبرالي رئيس وزراء استراليا يقدم موعد التصويت على زعامته للحزب الليبرالي

قال رئيس الوزراء الاسترالي توني أبوت الذي يقاتل من أجل بقائه السياسي إنه سيقدم إلى يوم الإثنين موعد اجتماع زملائه في البرلمان لمناقشة تحد لزعامته في محاولة للحيلولة دون نشوب ثورة داخلية مزعزعة للاستقرار.

وكان عضو في الحزب الليبرالي المحافظ بزعامة أبوت قد دعا يوم الجمعة إلى إجراء اقتراع سري يوم الثلاثاء لتحديد ماإذا كان سيتم إعلان خلو منصب زعيم الحزب ونائبه.

وقال أبوت في بيان مقتضب اليوم الأحد “من المهم إنهاء الغموض في نفس بداية أسبوع انعقاد البرلمان”.

ولم يشر أي عضو في البرلمان حتى الآن إلى تحد مباشر لأبوت على الرغم من أن معظم وسائل الإعلام ركزت على وزير الاتصالات مالكولم تيرنبول وهو زعيم سابق للحزب أسقطه أبوت.

وكان أبوت قد واجه سيلا من الانتقادات في الأسابيع الأخيرة بسبب قرارات سياسية ترواحت بين أسلوب معالجته للاقتصاد ومنح وسام الفروسية للأمير فيليب زوج الملكة اليزابيث ملكة بريطانيا.

وطرحت جولي بيشوب وزيرة الخارجية ونائبة زعيم حزب أبوت كخليفة محتملة له، وقالت بيشوب إنها ستصوت ضد الاقتراح ولكنها لم تستبعد ترشيح نفسها إذا تم إعلان خلو منصب رئيس الحزب ونائبه.

رويترز

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