وزير خارجية البحرين: مصر قلب العروبة ولن نسمح للإساءة لها

أكد الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، وزير خارجية دولة البحرين، أن استقرار المنطقة يبدأ من مصر، معربا عن مدى تفائله تجاه الإدارة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال خلال حواره لجريدة “الوطن” البحرينية: إن مصر الآن في أيد أمينة خاصة بعد تولي الرئيس السيسي، مشيرا إلى أن مصر هي قلب العروبة وسقوطها يعني سقوط المنطقة العربية.

وقال: “علاقتنا ودعمنا لمصر أساسيا، ويجب أن تبقى مصر مستقرة وألا تتعرض لأي اهتزازات تسيء لها أو تؤثر عليها وعلى استقرارها السياسي”.

> وفي إجابة علي سؤال يتعلق برؤيته في المنطقة وعن كون الشرق الأوسط يشهد إعادة رسم حاليا، قال وزير الخارجية البحريني: “أن مشروع ترسيم حدود الشرق الأوسط موجودة منذ شان ريمو، وسايكس بيكو، واصفا هذه الخطط بالشيطانية والنواية الخبيثة.

وأضاف، هذه المنطقة نحن أولي بالدفاع عنها فإذا تركنا مقدراتنا ولم نقم بواجبنا كلنا كدول عربية فسنصبح ساحة يلعب فيها من يشاء.