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خبراء المفرقعات يفحصون جسم غريب بجوار شركة اتصالات بحلوان

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خبراء المفرقعات يفحصون جسم غريب بجوار شركة اتصالات بحلوان خبراء المفرقعات يفحصون جسم غريب بجوار شركة اتصالات بحلوان

قنبلة بدائية الصنع – ارشيفية

انتقل خبراء المفرقعات بالقاهرة، منذ قليل، لفحص جسم غريب بجوار شركة اتصالات بشارع محمد السيد بمنطقة حلوان، وذلك للاشتباه فى كونه عبوة هيكيلية أو تحتوى على أى مواد متفجرة.

جاء ذلك بعدما اشتبه الأهالى فى جسم بجوار الشركة، وتم إبلاغ غرفة الحماية المدنية للقيام بعمليات تمشيط وفحص البلاغ.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، تلقت خلال الفترة الماضية، عشرات البلاغات الوهمية بالعثور على عبوات ناسفة أو الاشتباه فى أجسام غريب، وبانتقال خبراء المفرقعات إلى المكان للقيام بعمليات الفحص، تبين أن معظم البلاغات سلبية.

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