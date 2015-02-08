محمد بن راشد: الإمارات بقيادة خليفة حاضنة للمبتكرين وداعمة للمبدعين

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، المكانة التي تحتلها دولة الإمارات، في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بوصفها حاضنة للمبتكرين، وداعمة للمبدعين، ورائدة في تسخير التقنية من أجل خدمة الإنسان ورفعة الأوطان.

جاء ذلك خلال تكريم سموه الفائزين في «جائزة الإمارات للطائرات بدون طيار لخدمة الإنسان»، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، ومعالي محمد بن عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، واللواء محمد أحمد القمزي، وخليفة سعيد سليمان، المدير العام لدائرة التشريفات والضيافة بدبي.

مستوى تقني

وعبّر سموه عن سعادته البالغة بتكريم الفائزين بالجائزة في مختلف فئاتها الحكومية والوطنية والدولية، وبالمستوى التقني والابتكاري للطائرات المشاركة في الجائزة.

وقال سموه: «مشهد الطائرات بدون الطيار التي تحلّق في سماء الإمارات وتحمل كل منها فكرة مبتكرة لخدمة الإنسان هو رسالة بحد ذاتها، مفادها أن الأفكار المبتكرة لا سقف لها»، مضيفاً سموه: «هذه الجائزة هي إحدى ثمرات القمة الحكومية السابقة، واليوم هي الأكبر عالميا في هذا المجال.. القمة الحكومية اليوم أصبح لها تأثير وبصمة عالمية في تطوير الخدمات الرائدة».

وأضاف سموه: «تبني الحكومات للتقنيات الجديدة يفتح آفاقاً كبيرة.. واحتضان المبتكرين هو احتضان للمستقبل».

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «تقنية الطائرات بدون طيار تفتح مجالات كبيرة لخدمة الحكومات وخدمة الإنسانية، وسنستمر في دعم وتطوير هذه التقنية.. نحن نقف اليوم من خلال هذه العروض الحية التي نشاهدها على عتبة جديدة من الابتكار في خدمة الإنسان، من خلال المزج الفريد بين الفكرة الملهمة والتوظيف الأمثل للتقنيات الحديثة».

ودعا سموه مجتمع الأعمال إلى احتضان المشاريع المبتكرة في مجال الطائرات بدون طيار، والإسراع والإسهام في تحويل الطائرات بدون طيار من مجرد أفكار تجذب هواة في التكنولوجيا إلى صناعة حقيقية بأطر وضوابط عالمية تشكّل إضافة إلى المجتمع الإنساني.

وكرم سموه مشروع «الطائرات بدون طيار المقاومة للصدمات بعمليات البحث والإنقاذ» التي تقدم بها فريق «فلاي أبيليتي» الفائز بالجائزة الدولية، والتي تبلغ قيمتها مليون دولار أمريكي، بعد تصدره المنافسات الدولية من أصل 800 مشاركة من 57 دولة حول العالم، وتتلخص فكرة المشروع بإمكانية دخول الطائرة إلى الأماكن الضيقة والطيران بأمان على مقربة من الناس، ما يثبت فاعليتها في عمليات الإنقاذ، وقد تصدر الفريق المنافسات التي أجريت في مرحلة النهائي مع 4 فرق أخرى.

الحياة البرية

كما كرم سموه مشروع «طائرات الوادي» الفائز بالجائزة الوطنية التي يضم فريقها طاقماً إماراتياً ابتكر مشروعاً لمراقبة الحياة البرية في دولة الإمارات العربية المتحدة وتسجيل تحركات الحيوانات البرية والنباتات، الذي يسهم بتوفير كاميرات مخصصة للمراقبة للتحليق على الوادي وجمع الصور من الكاميرات. وعلى صعيد فئة المنافسات الحكومية، كرم سموه شركة اتصالات عن «مشروع استخدام الطائرات بدون طيار لرفع جودة التغطية لشبكات الاتصالات» الفائز في المشاركات الحكومية من دولة الإمارات.

كما كرم سموه لجنة التحكيم التي تضم 27 محكماً، برئاسة الدكتور عيسى بستكي، ونخبة من أبرز الخبراء والمتخصصين محلياً وإقليمياً وعالمياً، كما كرم سموه أيضاً الرعاة الرئيسين للجائزة، وهم مدينة دبي للإنترنت وصندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، إضافة إلى تكريم الرعاة الرائدين، وهم بنك الإمارات ودبي الوطني وداماك.

وكانت الجائزة استقطبت في نسختيها العالمية والمحلية أكثر من 800 مشاركة من 57 دولة حول العالم، تأهل منها 39 مشروعاً للتصفيات النهائية التي تنافست على مدى يومين في الفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 4.67 ملايين درهم إماراتي.

الفائزون: القيادة الرشيدة وراء الإنجازات الإبداعية

أكد الفائزون في سباق المليون لجائزة «الإمارات للطائرات بدون طيار لخدمة الإنسان» أن القيادة الرشيدة للإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وراء الإنجازات الابداعية التي حققتها الدولة في مختلف القطاعات في وقت قياسي، مشددين على نجاح الدولة في تأسيس بيئة عالمية تحضنن المبدعين والمبتكرين.

وقال خليفة الشامسي، الرئيس التنفيذي لقطاع الاتصالات، المتحدث الرسمي للفريق الفائز بالجائزة الحكومية: «إننا نفخر بالفوز بالمركز الأول في جائزة طائرات بدون طيار»، مشيداً بجهود القيادة الرشيدة للدولة في دعم الإبداع والمبتكرين، وموضحاً أن مشروعهم ركز على رفع جودة التغطية لشبكات الاتصالات، والفريق يعمل على تطويره وتطبيقه وفق المتغيرات العالمية والتكنولوجيا الحديثة.

وقال فاسيدلي دور شيكو، أحد أعضاء الفريق الفائز بالجائز الوطنية: «إنه لفخر لنا أن نعتلي منصة التتويج، لنتشرف بتكريم ومصافحة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم»، موضحاً أن مشروع «طائرات الوادي» يضم طاقماً إماراتياً ابتكر مشروعاً لمراقبة الحياة البرية في الإمارات، وتسجيل تحركات الحيوانات البرية والنباتات، ويسهم في توفير كاميرات مخصصة للمراقبة للتحليق على الوادي، وجمع الصور من الكاميرات».

وقال الدكتور أدرين بودي، رئيس فريق «فلاي أبيلتي»، الفائز بالمليون دولار في سباق الطائرات بدون طيار: «نشكر الإمارات وقيادتها الرشيدة على تلك الجائزة النبيلة التي تؤكد مدى وعي وإدراك القيادة الرشيدة لأهمية التكنولوجيا والحراك التقني في العالم».

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