” رابطة الدفاع الإنجليزية” تتظاهر لمنع انتشار الإسلام في بريطانيا

نظمت “رابطة الدفاع الإنجليزية” المناهضة للإسلام، مظاهرة في مدينة «دودلي» بمنطقة «ميدلاند» غرب بريطانيا، احتجاجاً على انتشار الإسلام وزيادة عدد المسلمين في البلاد.

وأفاد بيان صادر عن الشرطة البريطانية، التي اتخذت إجراءات أمنية مشددة لحماية المظاهرة، أن “عدد المتظاهرين الذي بلغ 600 شخص كان أدنى من المتوقع”.

وحمل المتظاهرون رايات الرابطة ورددوا شعارات مناهضة للإسلام من قبيل ” فليذهب الإسلام لـ ….” و ” لا لمزيد من المساجد”، وسارت المظاهرة باتجاه المجلس البلدي لمدينة دودلي للاحتجاج على بناء جامع في المدينة، وتخلل المسيرة مصادمات بين الشرطة و المتظاهرين، اعتقلت على إثرها الشرطة 30 منهم.

وجاء في بيان الرابطة حول المظاهرة ” إذا تمكنا من منع بناء هذا المسجد فإننا نكون قد أسهمنا في حماية بلادنا وبيوتنا وعائلاتنا”، كما تطرق إلى ما وصفها “التصرفات الإسلامية السيئة مثل ارتداء البرقع والتقليل من مكانة المرأة وقانون الشريعة” حسب البيان.

في المقابل اقامت مجموعة “اتحدوا ضد الفاشية” بمظاهرة منددة بمظاهرة الرابطة شارك فيها 50 شخصاً، حيث أكد المشاركين خلال تظاهرتهم بأنهم “لن يسمحوا بأن تقع الحرية التي تتمتع بها مدينة دودلي أسيرة لعنصرية “رابطة الدفاع الإنجليزية”.