الإسماعيلي ينهى أزمة السولية

قام عمرو السولية لاعب الإسماعيلي بصرف مبلغ 420 ألف جنيه من مستحقاته المالية لدى النادي.

وصرح فتحى بلبل المدير التنفيذي للإسماعيلي بأن المبلغ الذي حصل عليه اللاعب ينهي من خلاله المستحقات المتاخرة له عن الموسم الماضي.

وتابع أن اللاعب يتبقى له مثل باقي زملائه مستحقاته عن الموسم الحالي وهي التي سيتم صرف مقدم التعاقد لكل لاعب والبالغ 25 % وذلك فور وصول الدفعة الأولى من مستحقات النادى في أنتقال جون انطوى لنادي الشباب السعودي خلال أيام.

وكان السولية قد طالب بالحصول على تلك المستحقات التي حصل على الشيك الخاص بها من شهر نوفمبر الماضي ولكنه لم يستطع صرفها لعدم وجود موارد مالية وهو ماتم توفيره مؤخرا.