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السيسي يطالب المجتمع الدولي من بالدخول في معركة حاسمة ضد ” داعش”

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السيسي يطالب المجتمع الدولي من بالدخول في معركة حاسمة ضد ” داعش” السيسي يطالب المجتمع الدولي من بالدخول في معركة حاسمة ضد ” داعش”

طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، المجتمع الدولي بالدخول في معركة حاسمة ضد ما يسمي تنظيم الدولة في العراق والشام “داعش”، مشددًَا على خطورة خسارة الحرب على الإرهاب في الشرق الأوسط وأوربا.
> وقال السيسي، خلال مقابلة صحفية مع مجلة “شبيجل” الألمانية،:«إن خسارة هذه الحرب ضد الإرهاب تعني دخول المنطقة بالكامل في اضطرابات خلال الـ50 عامًا المقبلة، وهو ما يهدد بتنفيذ هجمات في أوربا.

وأضاف الرئيس:« أن تخوض معركة شرسة ضد الإرهاب، خاصة ضد تنظيم بيت المقدس، المسئول عن عدد من الهجمات الإرهابية في شبه جزيرة سيناء.

وردًا على سؤال المجلة الألمانية حول فض اعتصام رابعة، قال السيسي، إنه لا يخجل من الاعتراف بوجود فجوة حضارية بين ألمانيا ومصر، مؤكدًا أن المتظاهرين في ألمانيا لا يخزنون السلاح ليصوبوه في وجه الشرطة مثلما كان الوضع في رابعة”.

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