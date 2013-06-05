“نيابة شرق القاهرة” تبدأ التحقيق فى بلاغ يتهم “مرسى” بالخيانة العظمى وتقسيم مصر

تباشر نيابة شرق القاهرة بإشراف المستشار مصطفي خاطر، المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة التحقيق في البلاغ المقدم من رمضان الأقصري، المحامي ضد الرئيس محمد مرسي والذي يتهمه بالخيانة العظمي والعمل على تقسيم مصر لأقاليم باسم مشروع محور قناة السويس الجديد.

ذكر البلاغ رقم 1085 لسنة 2013 بلاغات النائب العام، أن قانون مشروع محور قناة السويس الجديد يقسم مصر إلى أقاليم متعددة، ومنطقة شرق بورسعيد التي تخضع للقانون المصري ستصبح وفقًا للقانون الجديد ذات طبيعة خاصة ولها قانون خاص منفصل تمامًا عن كل القوانين المصرية.

أضاف أن المادة 30 من القانون الخاص بمحور قناة السويس يهين القضاء المصرى، حيث تقضي بتشكيل لجنة ثلاثية لفض المنازعات القضائية بين الأطراف المتنازعة بالهيئة ما يهدد السلطات القضائية بمصر، والقانون الجديد يرتكز على ثلاث نقاط مهمة وهي إنشاء دولة داخل دولة لها قوانين خاصة على كل المستويات حتى العمال بالمنطقة لهم قوانين خاصة غير القوانين المصرية التي تحكم العلاقة بين العامل وصاحب المنشأة.