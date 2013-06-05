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أناقة الأميرات في مجموعة Zac Posen

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أناقة الأميرات في مجموعة Zac Posen أناقة الأميرات في مجموعة Zac Posen

عُرف المصمّم الأمريكيّ الصّاعد بقصّاته المتقنة وتفاصيله الأنيقة حتّى بات اسمه شهيراً في عالم الموضة، و لا بدّ من أن يظهر في كلّ محفل من محافل الموضة والأزياء.
أطلق المصمّم مؤخّراً مجموعة Resort 2014، فجاءت المجموعة متنوّعة بين الأزياء اليوميّة العمليّة وفساتين الكوكتيل الأنيقة، وصولاًً إلى فساتين السهرة التي تليق بإطلالات النّجمات على السجّادة الحمراء. كما وقع اختيار المصمّم في هذه المجموعة على الألوان الصيفيّة النّاعمة مثل ألوان الباستيل، مع ظهور الألوان القويّة المشبّعة، كالبنفسجيّ الأخضر والأحمر.
شاهدي ما قدّم المصمّم Zac Posen في آخر مجموعاته، وأخبرينا برأيك.

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سيدتي