محافظ الأقصر : خدمة المواطن الأقصري شغلي الشاغل الآن‎

قال الدكتور محمد سيد بدر محافظ الأقصر الجديد :” أن المواطن الأقصري وخدمته هو شغله الشاغل الآن ويأتي علي رأس أولوياته .
واكتفي بدر بهذا التصريح المقتضب فور وصوله لمطار الأقصر الدولي علي متن الطائرة القادمة من القاهرة رقم 363 في تمام العاشرة مساءا ثم توجه لسائقي
> التاكسي وقام بمصافحتهم قبل أن يستقل سيارته .
وجلس بدر في المقعد المجاور للسائق مخالفا البرتوكول المتبع الذي يقتضي الجلوس خلف السائق .
وتوجه محافظ الأقصر مباشرة من المطار إلي مكتبه لتسلم مهام عمله حيث عقد اجتماعا مغلقا مع عدد من مديري الإدارات .