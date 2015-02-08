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محافظ الأقصر : خدمة المواطن الأقصري شغلي الشاغل الآن‎

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محافظ الأقصر : خدمة المواطن الأقصري شغلي الشاغل الآن‎ محافظ الأقصر : خدمة المواطن الأقصري شغلي الشاغل الآن‎

قال الدكتور محمد سيد بدر محافظ الأقصر الجديد :” أن المواطن الأقصري وخدمته هو شغله الشاغل الآن ويأتي علي رأس أولوياته .

واكتفي بدر بهذا التصريح المقتضب فور وصوله لمطار الأقصر الدولي علي متن  الطائرة القادمة من القاهرة رقم 363 في تمام العاشرة مساءا ثم توجه لسائقي
> التاكسي وقام بمصافحتهم قبل أن يستقل سيارته .

وجلس بدر في المقعد المجاور للسائق مخالفا البرتوكول المتبع الذي يقتضي الجلوس  خلف السائق .

وتوجه محافظ الأقصر مباشرة من المطار إلي مكتبه لتسلم مهام عمله حيث عقد اجتماعا مغلقا مع عدد من مديري الإدارات .

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