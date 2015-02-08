خبر انفصال ليلى علوي عن زوجها يطاردها من جديد

يتردد على نطاق واسع هذه الأيام، خبر انفصال الفنانة المصرية ليلى علوي عن زوجها رجل الأعمال منصور الجمال، وإلى الأن لم يتم نفي أو تأكيد للخبر من قبل ليلى المتوارية عن الأنظار، كما إنها لا ترد نهائياً على هاتفها.

وقد أثار هذا الخبر ضجة واسعة، خصوصاً وأنه لا أحد يعلم إن كان حقيقة، أو أنه مجرّد شائعة شبيهة بتلك الشائعات التي سبق وواجهت ليلى في الموضوع نفسه.

"سيدتي نت" ستحاول الوصول إلى حقيقة الخبر وسنوافيكم بالتفاصيل.

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