أخبار عاجلة

مساء الأنوار: مصر تنفرد باستضافة كأس الدوري الأوروبي لعام 2017 بصحبة ويلز ريان جاجز غداً -
مقابلات مع المدرب العام ومدرب حراس المرمى لسموحة من داخل المطار قبل المغادرة للقاء بيدفيست -
10 تصريحات × 24 ساعة -
بالصور.. سيدة تعذب نجلة زوجها بمكواة الملابس لشكها في سلوكها -
أتلتيكو مدريد يتغلب على ريال سوسيداد في الدوري الإسباني -
رقم قياسي للاعب واتفورد أمام وست بروميتش -
واتفورد يفوز على وست بروميتش بهدفين في «البريميرليج» -
دورتموند يعبر هامبورج بثلاثية في البوندسليجا -
بريمن يدك شالكه بثلاثية في البوندسليجا.. وفرانكفورت يخسر من كولن -
بيرنلي يهزم ستوك في غياب رمضان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

باسل خياط: هذا "طريقي" مع شيرين عبد الوهاب

Google+ Print
باسل خياط: هذا "طريقي" مع شيرين عبد الوهاب باسل خياط: هذا "طريقي" مع شيرين عبد الوهاب

الأحد 08-02-2015 01:58

يطل الفنان السوري باسل خيّاط على جمهوره هذا العام من خلال الدراما المصرية، حيث سيشارك ببطولة المسلسل المصري "طريقي" إلى جانب الفنانة المصرية عبد الوهاب.

مسلسل "طريقي" يتألف من 60 حلقة، وهو من تأليف تامر حبيب، وإخراج محمد شاكر، وتدور أحداثه حول رحلة صعود فتاة بسيطة، حتى تصبح مطربة شهيرة.

يشار إلى أنّ مسلسل "طريقي" يعتبر الثالث لخياط في دراما المصرية، بعد مسلسلي "مكان فى القصر" مع الفنانة غادة عادل، و"السيدة الأولى" مع الفنانة غادة عبد الرازق.

 

 

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
بالفيديو || إليسا ترد على سخرية شيرين منها للمرة الأولى: «دايمًا بتزعل»

بالفيديو || إليسا ترد على سخرية شيرين منها للمرة الأولى: «دايمًا بتزعل»

بالفيديو.. «إليسا» ترد على إهانة شيرين عبد الوهاب لأول مرة

بالفيديو.. «إليسا» ترد على إهانة شيرين عبد الوهاب لأول مرة

تغطية خاصة - شيرين النجار : الرئيس أكد في لقائه بالجالية المصرية على إهتمامه بملف التعليم

تغطية خاصة - شيرين النجار : الرئيس أكد في لقائه بالجالية المصرية على إهتمامه بملف التعليم

تغطية خاصة - شيرين النجار : الشباب المصري أثبت تفوقه على نظيره الأمريكي

تغطية خاصة - شيرين النجار : الشباب المصري أثبت تفوقه على نظيره الأمريكي