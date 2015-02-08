باسل خياط: هذا "طريقي" مع شيرين عبد الوهاب

يطل الفنان السوري باسل خيّاط على جمهوره هذا العام من خلال الدراما المصرية، حيث سيشارك ببطولة المسلسل المصري "طريقي" إلى جانب الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب.

مسلسل "طريقي" يتألف من 60 حلقة، وهو من تأليف تامر حبيب، وإخراج محمد شاكر، وتدور أحداثه حول رحلة صعود فتاة بسيطة، حتى تصبح مطربة شهيرة.

يشار إلى أنّ مسلسل "طريقي" يعتبر الثالث لخياط في دراما المصرية، بعد مسلسلي "مكان فى القصر" مع الفنانة غادة عادل، و"السيدة الأولى" مع الفنانة غادة عبد الرازق.

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