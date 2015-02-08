بالصورة: كيم كردشيان تصدم جمهورها بلوك جديد

من المعروف أن النجمة العالمية Kim Kardashian هي واحدة من أهم رموز الموضة والأناقة في المجتمع الأمريكي، وبين الحين والآخر تحاول أن تكسر روتين إطلالتها المعتادة، إلا أن آخر ما توقعه جمهورها هو أن تتخلى عن شعرها الأسود الطويل الذي يزيدها رونقاً وإثارة.

بالفعل هذا ما قامت به Kardashian البالغة من العمر34 عاماً، فقد أطلت بشعر قصير، ونشرت صورة اللوك الجديد على صفحتها الخاصة على موقع إنستجرام للتواصل الإجتماعي.

ولم تذكر Kim سبب هذا التغيير الكبير الذي أقدمت عليه، لكن البعض توقع أن الهدف هو الظهور بإطلالة مختلفة خلال حفل توزيع جوائز الـ Grammy Awards الذي سيقام بعد يومين.

يشار إلى أن Kim Kardashian منذ حوالي السنة صدمت جمهورها بلون شعرها الأشقر، لكنها سرعان ما تخلصت منه بسبب الإنتقادات الكثيرة التي تلقتها من المتتبعين والمحبين.