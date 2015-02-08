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200 مرشح يجرون الكشف لخوض الانتخابات البرلمانية أغلبهم من أعضاء “الوطني ” بالدقهلية

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200 مرشح يجرون الكشف لخوض الانتخابات البرلمانية أغلبهم من أعضاء “الوطني ” بالدقهلية 200 مرشح يجرون الكشف لخوض الانتخابات البرلمانية أغلبهم من أعضاء “الوطني ” بالدقهلية

محافظة-الدقهلية

شهدت اللجنة المكلفة بتوقيع الكشف الطبي على الراغبين في الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، بالمستشفى الدولي، بمدينة المنصورة، بمحافظة الدقهلية، اقبالا ملحوظا من قبل المرشحين المحتملين، حيث تقدم أكثر من 200 غالبيتهم من أعضاء الوطني المنحل.

فيما شهدت المستشفى أمس السبت واقعة محاولة أحد الراغبين في توقيع الكشف خداع الأطباء بإعطائهم عينة بول لا تخصه هربا من فحص المواد المخدرة، تم على إثرها تحرير محضر بأمن المستشفى لإثبات الواقعة.

وتلاحظ أن عدد كبير من بين الذين أجروا الكشف الطبي من أعضاء الحزب الوطني المنحل وبعضهم كان عضوا ببرلمانات سابقة ومنهم وحيد فوده، ومحمود نبيه، وهيرماس رضوان، والعمدة حسين، وشوقي عبد العليم، بجانب عدد من أمناء الحزب بمدن ومراكز المحافظة.

كما أجرى الكشف عدد من السيدات من بينهم أمال طرابية صحفية.

وأجرى الكشف أيضا مدير مكتب أخبار اليوم بالدقهلية الصحفي حازم نصر، كما تقدم ضابطين وهما سامح عبد الفتاح مركز بني عبيد وإيهاب السلاب عن مركز شربين.

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