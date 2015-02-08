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الخارجية الكويتية تنفي ما يتم تداوله عن تنقلات بين رؤساء بعثاتها الدبلوماسية

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الخارجية الكويتية تنفي ما يتم تداوله عن تنقلات بين رؤساء بعثاتها الدبلوماسية الخارجية الكويتية تنفي ما يتم تداوله عن تنقلات بين رؤساء بعثاتها الدبلوماسية

السفير خالد سليمان الجار الله وكيل وزارة الخارجية الكويتية

نفى وكيل وزارة الخارجية الكويتية خالد سليمان الجارالله، نفيًا قاطعًا، اليوم السبت، صحة ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من حركة تنقلات بين رؤساء البعثات الدبلوماسية الكويتية بما تضمنته من أسماء وجهات منقولين إليها.

وقال الجارالله – في تصريحات مساء أمس  - “إن ما يتم تداوله من معلومات مغلوطة يمثل احراجًا لنا مع عواصم الدول المشار إليها وارباكًا وتجاوزًا للأعراف والأصول المرعية والمتبعة في هذا الشأن”.

وأكد وكيل وزارة الخارجية الكويتية، على ضرورة تحري الدقة في نقل مثل هذه الأخبار حتى لا تضطر الوزارة آسفة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد كل من يتعمد نشر هذه المعلومات المغلوطة.
> أ ش أ

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