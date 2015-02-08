صحة مطروح : 22 من المرشحين المحتملين لمجلس النواب يوقعون الكشف الطبي

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة مطروح ، أن عدد الذين تقدموا لإجراء الكشف الطبي، تمهيدًا للترشح في انتخابات مجلس النواب المقبلة ، بلغ 22 مرشحًا محتملًا على مستوى المحافظة بدائرتيها.

وقال رئيس اللجنة الطبية المشرفة على توقع الكشف الطبي الدكتور عصام عبد السميع ، في تصريحات صحفية له أمس السبت ، إن عدد المتقدمين لإجراء الكشف على مدار اليومين الماضيين بلغ 22 شخصًا، منهم 11 بمستشفى مطروح العام ، و11 بمستشفى العلمين المركزي.

وأضاف أن إجراءات الكشف تبدأ بتسجيل اسم المرشح على الموقع الرسمي للوزارة بالرقم القومي بالتاريخ والساعة، ويتم الكشف عليه من خلال استشاريين الباطنة والقلب والرمد والنفسية والعصبية، ويتم عمل ذلك بأكواد سرية ، ويتم أخذ العينة بمكان اللجنة.

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