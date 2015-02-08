تحذير غربي: ليبيا توشك على الإفلاس

روما - أ. ف. ب

حذّرت الولايات المتحدة وخمس دول حليفة لها هي بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واسبانيا من أن ليبيا تقف على حافة الإفلاس بسبب تراجع انتاجها وهبوط أسعار النفط. وقالت في بيان "تواجه ليبيا عجزاً في الموازنة قد يستهلك كل مواردها المالية اذا لم يستقر الوضع" الذي لا يستفيد منه سوى الإرهابيين. ونشر البيان بعد هجوم وقع في 3 شباط/فبراير في حقل نفطي تملكه شركة (توتال) الفرنسية وقتل فيه 13 عاملاً. وحث الحلفاء الفصائل المتنافسة على الاتفاق على وقف لإطلاق النار وتشكيل حكومة وحدة وطنية عبر المحادثات التي تتولى الأمم المتحدة رعايتها.