أخبار عاجلة

مساء الأنوار: مصر تنفرد باستضافة كأس الدوري الأوروبي لعام 2017 بصحبة ويلز ريان جاجز غداً -
مقابلات مع المدرب العام ومدرب حراس المرمى لسموحة من داخل المطار قبل المغادرة للقاء بيدفيست -
10 تصريحات × 24 ساعة -
بالصور.. سيدة تعذب نجلة زوجها بمكواة الملابس لشكها في سلوكها -
أتلتيكو مدريد يتغلب على ريال سوسيداد في الدوري الإسباني -
رقم قياسي للاعب واتفورد أمام وست بروميتش -
واتفورد يفوز على وست بروميتش بهدفين في «البريميرليج» -
دورتموند يعبر هامبورج بثلاثية في البوندسليجا -
بريمن يدك شالكه بثلاثية في البوندسليجا.. وفرانكفورت يخسر من كولن -
بيرنلي يهزم ستوك في غياب رمضان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

تحذير غربي: ليبيا توشك على الإفلاس

Google+ Print

روما - أ. ف. ب

    حذّرت الولايات المتحدة وخمس دول حليفة لها هي بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واسبانيا من أن ليبيا تقف على حافة الإفلاس بسبب تراجع انتاجها وهبوط النفط. وقالت في بيان "تواجه ليبيا عجزاً في الموازنة قد يستهلك كل مواردها المالية اذا لم يستقر الوضع" الذي لا يستفيد منه سوى الإرهابيين. ونشر البيان بعد هجوم وقع في 3 شباط/فبراير في حقل نفطي تملكه شركة (توتال) الفرنسية وقتل فيه 13 عاملاً. وحث الحلفاء الفصائل المتنافسة على الاتفاق على وقف لإطلاق النار وتشكيل حكومة وحدة وطنية عبر المحادثات التي تتولى الأمم المتحدة رعايتها.

'; jQuery(this).parent('.img_title').after(dev); }// end 200 ) { jQuery(this).after(''); jQuery(this).click(function() { //alert( "Handler for .click() called." ); //jQuery(this).css('max-width','none'); //jQuery(this).attr('id','fancybox1'); src = jQuery(this).attr('src'); title = jQuery(this).attr('title'); if( !title ) title = ''; //dev = '

X

'; dev = '
>'+title; //dev = 'xx'; jQuery.fancybox({ content: dev }); });// end click } }); jQuery("a#fancybox1").fancybox({ 'titleShow' : true, 'transitionIn' : 'elastic', 'transitionOut' : 'elastic', 'easingIn' : 'easeOutBack', 'easingOut' : 'easeInBack', 'titlePosition' : 'over' //'titlePosition' : 'inside' }); }); // end jquery

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
أسعار ياميش رمضان 2017 ودعوات لمقاطعة الشراء بسبب غلاء الأسعار

أسعار ياميش رمضان 2017 ودعوات لمقاطعة الشراء بسبب غلاء الأسعار

طرح سلع غذائية مخفضة الأسعار في دمياط

طرح سلع غذائية مخفضة الأسعار في دمياط

أماكن بيع الخضار والفاكهة بأسعار أرخص من الأسواق

أماكن بيع الخضار والفاكهة بأسعار أرخص من الأسواق

وزارة الزراعة والتموين تطرحان أسماك بأسعار مخفضة لمواجهة الغلاء

وزارة الزراعة والتموين تطرحان أسماك بأسعار مخفضة لمواجهة الغلاء