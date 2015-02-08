مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يحث إيران على الوفاء بتعهداتها

قال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس السبت، إن المحادثات بين إيران والوكالة وصلت إلى منعطف “حاسم” وإن على طهران أن تقدم إيضاحات عاجلة بشأن الجوانب الرئيسية لبرنامجها النووي.

وتأمل إيران والقوى العالمية في التوصل إلى اتفاق نهائي بحلول 30 يونيو يقضي بإنهاء العقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة على إيران مقابل الحد من برنامجها النووي. وبالتوازي مع تلك المفاوضات تجري الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحقيقها الخاص في البرنامج النووي الإيراني.

وقال يوكيا أمانو في مقابلة مع رويترز إن على إيران أن تكثف المحادثات مع الوكالة.

وأضاف أمانو على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن “اننا في لحظة حرجة للغاية. لذا نحتاج لتكثيف أكبر لجهودنا لإلقاء الضوء على القضايا السابقة والتحضير للقضايا المستقبلية”.

وقال أمانو، إن الأبعاد العسكرية المحتملة للبرنامج الإيراني وإجراء عمليات تفتيش مفاجئة لمواقع غير المواقع النووية المعلنة -والتي تعد أداة حيوية للوكالة بموجب ما يسمى البروتوكول الإضافي- هي مسائل تسعى الوكالة الدولية التابعة للأمم المتحدة للحصول على مزيد من الإيضاحات بشأنها.

وأضاف أمانو بعد اجتماع مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في ميونيخ “على إيران أن تنفذ الإجراءات التي وافقت عليها.. من الضروري الحصول على إيضاحات للمسائل المتعلقة بالأبعاد العسكرية المحتملة وتنفيذ البروتوكول الإضافي أساسي”.

وتابع “هذا (تحقيق الوكالة) ليس مطلقا. ليس عملية أبدية. نستطيع بتعاون معقول أو كامل من إيران أن نستوضح المسألة في إطار زمني معقول”.

ويشتبه الغرب في أن إيران تخطط لانتاج أسلحة نووية وهو ما تنفيه طهران بشدة.

وأصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في نوفمبر تشرين الثاني الماضي تقريرا يقول إن إيران لم تبدد بشكل تام الشكوك في أنها ربما عملت على تصميم قنبلة نووية.

ومن المتوقع صدور التقرير التالي المفصل أواخر هذا الشهر لكن أمانو رفض التعليق عليه.

وقال أمانو “اجتمعت اليوم مع الوزير ظريف واتفقنا على تكثيف المحادثات رفيعة المستوى بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية”.

وأضاف أنه لم يتم تحديد موعد لاجتماعهما القادم.

وقال أمانو، إنه سيناقش أيضا البرنامج النووي الإيراني في ميونيخ مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ومع فريدريكا موجيريني مسئولة السياسية الخارجية بالاتحاد الأوروبي.

وعقد ظريف أيضا محادثات في ميونيخ مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أمس الجمعة.

رويترز