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محلب: الرئيس سلم المحافظين وثيقة تكليف بالمطلوب منهم

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محلب: الرئيس سلم المحافظين وثيقة تكليف بالمطلوب منهم محلب: الرئيس سلم المحافظين وثيقة تكليف بالمطلوب منهم

المهندس إبراهيم محلب

قال المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء :” إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، قام بتسليم المحافظين وثيقة تكليف للمهام فى المحافظات، تتضمن رؤية طريقة تفاعل المحافظ والرؤية فى التواصل، وعدم التحجج بالإمكانيات المتاحة فى جميع المجالات، سواء الصحة أو البيئة أو المياه والصرف الصحى.

وأضاف رئيس الوزراء، فى مداخلة هاتفية على فضائية الحياة، أمس السبت :” الوثيقة التى تم تسليمها للمحافظين بها رؤية واضحة من المطلوب من المحافظين فى المرحلة القادمة”.

وفى ذات السياق، أشاد “محلب” بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى بالمحافظين، الذين أنهوا فترة خدمتهم، مشيرا إلى أن اللقاء فيه نوع من الاعتراف بأنهم بذلوا وتعبوا فى أداء مهامهم وكان فى نوع من التقدير أثناء تسليم مهامهم لجيل جديد. ونوه “محلب”، إلى مطالب الرئيس السيسى للمحافظين الجدد والقدامى بالتواصل بينهم فى بادرة جديدة، معتبرة أن تلك المبادرة لمسة جميلة وتغرس قيما جديدة.

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