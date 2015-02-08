محافظ الإسكندرية: أنا من أبطال مصر في السباحة.. ومثلي الأعلى السيسي (فيديو)

علّق هاني يوسف المسيري، محافظ الإسكندرية الجديد، على الصور التي انتشرت له على «فيس بوك»، أثناء ركوبه الدراجة وممارسة السباحة، قائلا: «أنا لازم أكون واضح وصريح علشان دي حاجة مش هغيرها، أنا من أبطال مصر في السباحة رغم سني، لأن أنا عندي 50 سنة، وأنا بركب عجل باستمرار مرتين في الأسبوع، وبجري مرتين في الأسبوع».

وأكد «المسيري»، على قناة «هنا العاصمة» على قناة «سي بي سي»، مساء السبت، أنه يتخذ الرئيس عبدالفتاح السيسي نموذجا ومثلًا أعلى له في التضحية من أجل مصر والمجتمع، وأن سبب قبوله المنصب هو تردي الأوضاع المجتمعية ورغبته في المشاركة بالنهوض بأوضاع المحافظة.

وشدد على أنه لديه طريقة معينة في تولي المسؤولية، تتمثل في وضع استراتيجية قصيرة تتعلق بمشكلة النظافة ونقص الكهرباء، وسيكون لهذه المشكلة اهتمام فوري، وهناك تعليمات بأن يكون متواجدا في الشارع وسط المواطنين.

وأوضح أنه تلقى مكالمات عديدة من رواد الصناعة في المحافظة، وعرضوا عليه القيام بنهضة في المحافظة الساحلية، مؤكدا أنه مقبل على التحدي نتيجة الرسائل الإيجابية التي تلقاها من الناس.