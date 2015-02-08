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معركة «ترشح النواب» تبدأ الأحد

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تبدأ اللجنة العليا للانتخابات تلقى طلبات المرشحين على المقاعد الفردية والقوائم، للمرحلتين الأولى والثانية من انتخابات مجلس النواب المقبل، الأحد، وتستمر اللجنة فى تلقى الطلبات لمدة 10 أيام تنتهى 17 فبراير الجارى. قال المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، إن الانتخابات ستتم فى موعدها، والوزارة والأجهزة المعنية انتهت من الاستعدادات الخاصة بالعملية الانتخابية».

وكشف مصدر بقطاع المجالس الطبية المتخصصة التابع لوزارة الصحة أن نتائج التحاليل لعدد من المرشحين أثبتت تعاطى عدد منهم حبوب منع الحمل، بهدف عدم إظهار إيجابية تعاطى المخدرات. وقالت مصادر مقربة من الفريق أحمد شفيق، رئيس حزب الحركة الوطنية، والمقيم حاليا فى الإمارات، إن شفيق التقى مع يحيى قدرى، نائب رئيس الحزب، فى «أبوظبى»، وناقش معه ضرورة الانتهاء من القوائم الأربع التى سيخوض بها ائتلاف «الجبهة المصرية» الانتخابات فى أقرب وقت، مؤكدة أن الفريق يعتبر الانتخابات «معركة تحدٍّ، ولابد أن تنجح فيها قوائم الجبهة». وأعلن ائتلاف «نداء » أسماء مرشحيه للانتخابات على مستوى القوائم والفردى.

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