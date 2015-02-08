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«الأوقاف» تدين حرق «بولا»: الإخوان وداعش وجهان لعملة واحدة

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أدان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إقدام إرهابيين على إشعال النيران في الشاب بولا منصور.

وقال الوزير، في تصريحات صحفية، مساء السبت، إن الفعل يمثل سابقة خطيرة تؤكد بشاعة الإرهاب والتطرف، وتتطلب الضرب بيد من حديد على مرتكبيه وداعميهم، مشددا على أن مرتكبي الجرم لن يستطيعوا ومن يمولونهم ويستخدمونهم، شق الصف الوطني، لأن المصريين جميعا يدركون ما وراء الأفعال الشنعاء، وسيقفون لمواجهتها صفا واحدا بالمرصاد.

وأكد «جمعة»، «أن هؤلاء يستوجبون اللعنات في الدنيا والآخرة، لأن من عذب إنسانا في الدنيا بشيء عذبه الله عز وجل به يوم القيامة في جهنم وبئس المهاد، فسبحان من يمهل ولا يهمل كما يقول الله سبحانه وتعالى في الآية الكريمة «ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون» صدق الله العظيم.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن جماعة الإخوان وتنظيم داعش الإرهابيين وجهان لعملة واحدة، مشددا على أن الإسلام بريء من أفعالهما من قتل وتخريب، فضلا عن التنكيل والتمثيل بضحايهما.

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