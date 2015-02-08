مصادر: الجزائر قاطعت مؤتمر ميونيخ للأمن بسبب إسرائيل

ذكرت مصادر دبلوماسية، أن الجزائر تراجعت عن المشاركة في مؤتمر ميونيخ للأمن الذي انطلق أمس الجمعة في ألمانيا بسبب حضور إسرائيل.

وكشفت المصادر لوكالة الانباء الالمانية ( د.ب.أ ) عن أن رئيس الوزراء عبد المالك سلال كان يفترض أن يمثل بلاده في هذا المؤتمر الذي يختتم الأحد قبل أن يتراجع عن الحضور بسبب مشاركة إسرائيل.

ولم يصدر بيان رسمي حول هذا الأمر حتى مساء السبت.

ولا ترتبط الجزائر بأية علاقة مع إسرائيل.

وكانت تركيا قاطعت المؤتمر لنفس السبب.

ويشارك في مؤتمر ميونيخ حوالى 20 رئيسا أو رئيس حكومة و60 وزير خارجية ودفاع وأكثر من 400 مسئول يمثلون 51 بلدا.

الألمانية