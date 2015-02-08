مسؤولون في الفجيرة: مشاركة سموه تحملنا مسؤولية مضاعفة

أكد مسؤولون في الفجيرة، أن مشاركة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، يحملهم مسؤولية مضاعفة لتحقيق الريادة، ومن شأنه أن ينعكس على تطوير الأداء الحكومي.

حيث إن رؤية سموه التي سيطرحها خلال القمة ستكون ملهمة لهم لمواصلة مشوار التميز، وعبر محمد سعيد الضنحاني مدير عام ديوان الفجيرة، عن سعادته للمشاركة في فعاليات القمة الحكومية في دورتها الثالثة، تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل»، باعتبارها المنصة الأكبر من نوعها في العالم لتبادل المعرفة وعرض أفضل الممارسات.

وبحث دور حكومات المستقبل، وأحدث التطورات والاتجاهات في العمل والإدارة الحكومية، وأفضل التجارب والنماذج العالمية، ما يسهم في تحقيق رفاهية المجتمعات وتسهيل حياتها وصنع الفرص الواعدة لأجيالها.

واصفاً مشاركة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في القمة بأنها مصدر فخر واعتزاز، بالاستماع إلى قائد عظيم تعلمنا منه الإصرار والعمل والاجتهاد لتحقيق الأفضل، وجود سموه يثري الملتقى وسماع كلماته عن المستقبل ومكانة دولة الإمارات المتميزة، يحملنا مسؤولية أكبر لمضاعفة الجهود والمثابرة الحثيثة لتحقيق التميز والريادة في مجال العمل.

فرصة ذهبية

وأشار المهندس محمد سيف الأفخم مدير بلدية الفجيرة، إلى أن مشاركتهم للمرة الثالثة في القمة الحكومية في دبي، تعتبر فرصة ذهبية للاطلاع على تجارب عالمية متنوعة ومميزة، ونماذج متقدمة من الخدمات الحكومية، التي تدفعهم كجهة حكومية إلى مواصلة مشوار العمل وفق رؤية واسعة وشاملة، تتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة نحو الريادة.

وأعرب الأفخم عن حماسهم للمشاركة في هذا الحدث المهم الذي يحتضن أبرز الخدمات الحكومية عالمياً، خاصة بعد فوزهم كبلدية بجائزة أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف المحمول، في اختتام فعاليات القمة الحكومية لعام 2014، بعد منافسة مع 38 مؤسسة على المستوى المحلي.

موضحاً أن الفوز بتطبيق «سمارت فجيرة» بوابة الخدمات الذكية لبلدية الفجيرة، دفعهم إلى تطوير خدماتهم الذكية لتواكب العصر الحديث، وأوضح إلى أن البلدية ستشارك بتطبيقين جديدين «وين» و«رخصتي»، في القمة الحكومية الثالثة، لتضافا إلى مجموعة تطبيقاتها الذكية.

تجمع عالمي

ويقول محمد خليفة الزيودي مدير الموارد البشرية بحكومة الفجيرة، أن مشاركة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في القمة، من خلال ورقة عمل تسلط الضوء على رؤية القيادة الرشيدة، نحو عالم الابتكار والتطوير، وفق أفضل الممارسات العالمية، تعتبر بمثابة حافز لنا على إتمام وتنفيذ رؤية الحكومة الرشيدة نحو التميز لتحقيق الريادة، وتعزيز مكانة دولة الإمارات عالمياً.

إثراء

وقال أحمد عبد الله الجراح المدير الإداري لمحكمة خورفكان الابتدائية الاتحادية: «تشكل مشاركة سمو الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلّحة في القمة الحكومية، إضافة كبيرة لأهمية دور الدولة في تطوير الأداء الحكومي، وإشادة بالخدمات الحكومية الإماراتية في مجالات العمل المختلفة، ورسالة مهمة لكل العاملين والمهتمين بالشؤون الحكومية في حقول التميز والابتكار والتنافسية.

قيم

وأوضحت صفية محمد جمعة المنصوري مسؤولة الدعم الفني والحاسب الآلي بمحكمة خورفكان الابتدائية الاتحادية، أن القمة الحكومية حرصت منذ دورتها الأولى على نشر وتعزيز ثقافة التميز بين أفرادها بأحسن الآليات وتعزيز جودة الثقافة المؤسسية التي تبث بدورها قيم التنافسية والاستدامة والتعلم والقيادة بالإلهام وإدارة التأثير والتغيير والتعامل الإيجابي مع الخدمات الإلكترونية والتطبيقات الذكية.