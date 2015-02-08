القمة تُطور صناعة الابتكار وتُحقق نقلة نوعية في مفهوم إسعاد الجمهور

أكد مديرو الدوائر والمسؤولون في دبي أن القمة الحكومية في دورتها الثالثة سوف تطور صناعة الابتكار وتحقق نقلة نوعية في مفهوم إسعاد الجمهور، مشيرين إلى أن رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للمشاركين في القمة الحكومية تشكل دليل عمل للدوائر وخارطة طريق نحو المستقبل.

وتفصيلاً، قال سلطان أحمد بن سليم، رئيس موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «تعد القمة الحكومية من أهم المبادرات التي أطلقتها القيادة في السنوات القليلة الماضية، وقد أسهمت أعمال ومناقشات القمة في الدورتين الأولى والثانية في العامين الماضيين، بفعالية في تطوير العمل الحكومي، حيث جاءت رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي للمشاركين في القمة الحكومية لتشكل لنا دليل عمل وخارطة الطريق نحو المستقبل».

وأضاف بن سليم قائلاً : «تتميز نسخة العام الحالي من القمة الحكومية بمشاركة سامية من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث ستعطي هذه المشاركة بعداً قمياً واستراتيجياً مميزاً، في ظل القيادة الحكيمة والرؤية الرشيدة التي يتمتع بها سموه».

نقطة تحول

وأكد المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي أهمية القمة الحكومية التي تجلت واضحة خلال الدورتين الماضيتين، بما نتج عنها من مبادرات وسياسات عملت على إحداث تغيير جذري في مفهوم العمل الحكومي، ونوعيته، وإحداث نقلة نوعية في مفهوم تقديم الخدمات للجمهور.

وقال: «نتطلع بشغف لحضور الدورة الثالثة التي تستقطب كالعادة قيادات بارزة، وتأتي هذا العام مشاركة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إضافة رائعة نتوق جميعاً للتواجد هناك وسماع ما سيقوله سموه، عبر المنصة التي يتواصل فيها الحكام والحكومات مع الجمهور بشكل مباشر، ويوجهون بكل ما من شأنه تطور البشرية، وتحقيق رفاهية العيش للإنسان، والاستدامة، وغيرها من المفاهيم التي باتت الإمارات تصدرها للعالم أجمع»

مفهوم التطوير الحكومي

وأكد المهندس مطر الطاير رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات في دبي أن القمة الحكومية الثالثة والتي تحظى برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، باتت حدثاً عالمياً بارزاً في التطوير الحكومي، حيث أسهمت القمة في دوراتها السابقة في رسم خارطة الطريق لإحداث نقله نوعية في مستوى وجودة الخدمات التي تقدمها الهيئات والمؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية.

وأشار إلى أن الدورة الثالثة للقمة تستقطب قيادات بارزة، في مقدمتها الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وبان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة، وغيرهم من القيادات الوطنية والعالمية، ما يدل على ثقل هذا الحدث وأهميته محلياً وعالمياً.

طاقات ومسؤوليات

وأكد المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي أهمية القمة الحكومية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والمسؤوليات التي تقع على عاتق الحكومات تكبر وتتشعب وهي تتجه اليوم صوب الشباب وتفجير طاقاتهم وتهيئة المناخ المناسب لهم للإبداع والابتكار.

واعتبر أن كلمة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلّحة سيكون لها دور في دعم القمة ومواصلة السير نحو المستقبل بكل تحدياته وآماله، فهناك رسائل طموحة تبعثها القمة للقاصي والداني يتفق مضمونها على مستقبل مشرق قادم من حكومات على أهبة الاستعداد لتطوير خدماتها وإسعاد شعبها وإنشاء مدن ذكية بمستوىً عالٍ، ولا يأتي ذلك إلا من خلال التخطيط والاستعداد واستغلال جميع الفرص المتاحة والعمل المخلص، وبالتأكيد في محيط يشيع بين أبنائه التفاؤل والأمل.

توجهات المرحلة المقبلة

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: إن أجندة الدورات السابقة للقمة الحكومية استلهمت موضوعاتها من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لمستقبل الخدمات الحكومية التي ترتبط بشكل رئيس باحتياجات المتعاملين الحالية والمستقبلية، وسبل الاستفادة من التكنولوجيا والخدمات الذكية، والوصول من خلالها إلى إسعاد المواطنين والمقيمين وتلبية احتياجاتهم في أي وقت ومكان وزمان.

وأوضح أن القمة الحكومية اعتمدت موضوعات حيوية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالأجندة الوطنية ورؤية الإمارات 2021، وهذا العام تتلاءم موضوعاتها مع التوجهات الحكومية للمرحلة المقبلة، ومتوائمة مع إعلان 2015 عاماً للابتكار لتحفيز الجهود والطاقات والموارد لتكون دولة الإمارات من الدول الأولى عالمياً في قطاع الابتكار.

وللارتقاء بالأداء الحكومي في جميع المجالات، حيث نتبنى استراتيجية متكاملة لتطبيق الأفكار والمقترحات الإبداعية تعزيزاً لأهداف خطة دبي 2021 التي تضع الإنسان أولاً من خلال تقديم الخدمات وفق أعلى المعايير العالمية وتحقيق سعادة المتعاملين ورضاهم عن الخدمات الحكومية.

رؤية مثالية

وقال حمد الشيباني مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي: إن القمة الحكومية تشكل منصة حقيقة ورائدة لتقديم خبرات الإمارات للدول المشاركة فيها، سواء على المستوى القيادي، أو الخدماتي، أو البنية التحتية، مؤكداً أن حضور سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة يعد إضافة نوعية واستثنائية للقمة، كما يعزز المسيرة نحو المستقبل بكل تحدياته وطموحاته.

وأضاف: «مشاركة سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ستعطي للقمة الحكومية زخماً كبيراً مليئاً بالرسائل والمعاني الطموحة، لا سيما أمام الوفود العالمية المشاركة، مفادها أنه لا يوجد هناك أبواب مغلقة بين القيادة الحكيمة للدولة وبين أبنائها، وان العلاقة بينهما مبنية على التكاملية والشفافية.

وستعكس كلمة سموه في القمة دعماً كاملاً للدولة في المحافل الدولية، لا سيما وأن قيادة الإمارات تنتهج مبدأ الصراحة والوضوح في التعامل محلياً ودولياً، ولها الأسبقية في عملية التواصل وتقديم المقترحات والحلول البناءة».

منصة تفاعلية

ومن جانبه، قال المهندس عيسى الميدور مدير عام هيئة الصحة في دبي: إن القمة الحكومية حققت نقلة نوعية في العمل الإداري الحكومي من خلال التركيز على المعايير بشكل واقعي وتقديم الخدمات من قبل جميع الوزارات والدوائر المحلية في أفضل صورة، مضيفاً أنها رسخت في دورتيها الأولى والثانية نموذجاً جديداً للشفافية الحكومية.

وأرست ممارسة مبتكرة في التواصل المباشر بين القيادة والمجتمع في جميع القضايا الوطنية والاجتماعية، ما أحدث صدى وطنياً وإقليمياً إيجابياً ومميزاً، ورفع سقف التوقعات والطموحات وشكل محوراً رئيساً للقمة الحكومية بالتركيز على مستقبل الخدمات الحكومية.

بلوغ الصدارة

وقال سلطان بطي بن مجرن المدير العام لدائرة أراضي وأملاك دبي إن المشاركة في القمة الحكومية التي تعقد برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تنطوي على أهمية كبرى في استشراف ما يجب أن يكون عليه أداء الحكومات في الغد، مؤكداً أن الدائرة تعمل على تطوير خدمات مبتكرة تستهدف بلوغ الصدارة العالمية على صعيد الخدمة العقارية للمتعاملين.

وأوضح أن أرا

شبكةعيونالإخبارية

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