مسؤولون في رأس الخيمة: رؤى ثاقبة في قضايا أمن وصحة الإنسان

أجمع مسؤولون من إمارة رأس الخيمة على على أن القمة الحكومية سوف تطرح رؤى ثاقبة في القضايا المتعلقة بالإنسان وصحته وحياته وتقديم خدمات تقنية تحقق رفاهيته وسعادته، معبرين عن حماستهم الكبيرة بنبأ حضور الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى فعاليات القمة الحكومية، إلى جانب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وقال المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة المحاكم في رأس الخيمة: إن الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد قائد له صيت عالمي ورؤى ثاقبة في مختلف القضايا التي تواجه البشرية خاصة تلك التي من شأنها المساس بأمن الإنسان وصحته وحياته كما تبنى سموه منذ وقت مبكّر أصحاب الأدب والعلم والمعرفة والبحوث ذات الأبعاد الإستراتيجية ومركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية في أبوظبي إحدى ثمار جهوده المباركة.

خطط

وبين يوسف النعيمي رئيس غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة بأن خبر تواجد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بفعاليات القمة الحكومية، قد أثار حماسته أكثر وإصراره لأن يكون في الصفوف الأولى التي تحضر القمة الحكومية التي كان حريصا على تواجده فيها خلال السنوات الماضية، والتي أثرت بصورة كبيرة على الخطط والأعمال التي يقوم بها .

وأكد الدكتور علي المنصوري مدير عام كليات التقنية العليا برأس الخيمة أن وجود الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان سوف يكون إضافة كبيرة للقمة الحكومية وللمتواجدين فيها.

وذكرت سمية حارب السويدي مديرة منطقة رأس الخيمة التعليمية، انه خلال حضورها اعمال القمتين الأخيرتين لاحظت تطورا كبيرا في أداء الجهات التي حضرت القمة عبر موظفيها، حيث أثرت القمة الحكومية التي انعقدت خلال السنوات الماضية، إيجابا على كل الحاضرين لها سواء من متابعيها على شاشات التلفاز والصحف في الدولة، أو من أصحاب القرار من المديرين والمسؤولين في مختلف إمارات الدولة.

وقال أحمد عبيد الطنيجي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية «بالإنابة» في رأس الخيمة: إن أكثر ما يلفت الانتباه ويثير الفائدة في القمة الحكومية هي الالتقاء المباشر مع كافة القيادات في الدولة، الأمر الذي يتيح التواصل المباشر وتنظيم الرؤى واستيقاء التجارب وتبادل المعارف والخبرات، دون تعطيل الروتين وتقييد البروتوكولات والرسميات، ما يغني الثقافة الشخصية لكل حاضر للملتقى ويثري خبراته ويطور مهاراته ويوجه قراراته المستقبلية في مجال التطوير.

وأشار محمد السبب مدير عام غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة «بالإنابة» إلى أن حضور غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة للقمم الحكومية كاملة، كان إثراء لخططها التطويرية التي لا تعتبر غريبة عن خطط الحكومة، التي تعتبر المظلة الواسعة التي تحتضن برؤاها كل الدوائر والوزارات والهيئات الحكومية والمحلية بل وحتى الخاصة، لأن الهدف في النهاية هو الإنسان من مواطنين ومستثمرين ومقيمين وعمال وغيرهم.

تطوير

وقال الدكتور سيف محمد الغيص المدير التنفيذي لهيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة: إن مشاركة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ضمن فعاليات القمة الحكومية تضيف زخماً كبيراً لمسيرة القمة، التي تعد الأكبر عالمياً في التطوير الحكومي، وتؤكد أولويات دولة الإمارات الوطنية في تطوير الخدمات الحكومية .

تعايش

وقال المهندس أحمد محمد الحمادي مدير عام دائرة الأشغال في رأس الخيمة: إن الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رجل ميدان ومتعايش مع أبناء الوطن ومشاركة سموه ستعطي بعداً وعمقاً لكل ما سيقدم في هذه القمة، لما يتمتع به سموه من تجارب ناجحة بكافة الميادين .