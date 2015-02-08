الإمارات تستشرف حكومات المستقبل من قمة عالمية

تستشرف القمة الحكومية الثالثة حكومات المستقبل، ويناقش ممثلو حكومات 87 دولة الجيل القادم منها، وأهم المتغيرات العالمية في مجال التطوير الحكومي.

وتلتئم القمة غداً وتستمر ثلاثة أيام، ويفتتح فعالياتها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، كما يدشن سموه متحف المستقبل الذي سيضم تصوراً للجيل القادم من حكومات المستقبل، ومعرضاً يحوي تقنيات جديدة تستخدم لأول مرة لتقديم الخدمات المستقبلية الحكومية، إضافة إلى العديد من التطبيقات والابتكارات التي ستشكل جيلاً جديداً من خدمات الحكومات.

وتجمع القمة العديد من الشخصيات التي تعد قمماً وطنية وحكومية، ويتصدر المتحدثين الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث سيلقي سموه الكلمة الرئيسة لقمة هذا العام.

وأضافت مشاركة سموه زخماً كبيراً لمسيرة القمة التي تعد الأكبر عالمياً في التطوير الحكومي، وهي تؤكد أولويات دولة الإمارات الوطنية في التطوير الحكومي، وأهمية تركيز الجهود وتضافرها لتطوير الجيل الجديد من حكومات المستقبل.

ويعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، في اليوم الثاني للقمة مبادرة خاصة، كما سيتحدث الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، عن «المواطنة الإيجابية»، فيما يتناول سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، موضوع «الابتكار في التعليم» في جلسة رئيسة.

ويشارك سمو الشيخ عبد الله بن زايد، وزير الخارجية، في جلسة بعنوان: #نحن_الإمارات، وتترأس حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، جلسة خاصة بعنوان: «تحقيق التوازن بين الجنسين في الحكومات».

وتضم أجندة الفعاليات العديد من الكلمات والجلسات الرئيسة والحوارية، فيما يلقي الكلمة الرئيسة لليوم الأخير من القمة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء المصري، وتختتم القمة بتكريم الفائزين بجوائز أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف المحمول.

قائمة

وتضم قائمة المتحدثين من خارج الدولة أكثر من 100 متحدث على رأسهم بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، والملكة رانيا، قرينة العاهل الأردني، وكلاوس شواب، مؤسس، ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، وغيرهم من الخبراء والمفكرين.

وتتميز القمة الثالثة بمشاركة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث يعتبر كثيرون توجيهات سموه ورؤيته الثاقبة التي سوف يذكرها في كلمته خلاصة تجارب ناجحة، تؤكد أن حكومتنا الرشيدة ملتزمة بالمضي قدماً في تبني أفضل الممارسات العالمية.

وتحقيق أعلى مستويات الجودة والكفاءة في قطاع الخدمات الحكومية، بهدف دعم وتطوير وتحديث العمل الحكومي والارتقاء به نحو الأفضل، عن طريق الأخذ بأسباب التقنية الحديثة للحكومة الرشيدة أو الخدمات الذكية أو إرضاء وإسعاد الشعب الإماراتي والمقيمين على هده الأرض الطيبة.

ومجهودات سموه مصدر فخر وعز لدولة الإمارات العربية المتحدة التي شهدت الكثير من التقدم والازدهار في ظل قيادتها الرشيدة، وتعكس مشاركة سموه اهتمام القيادة الرشيدة بدعم ورعاية مبادرات الحكومة الذكية، لكونها الركيزة الأساسية للتحول نحو اقتصاد المعرفة والسير الحثيث نحو تحقيق «رؤية الإمارات 2021» الهادفة إلى جعل الدولة الأولى عالمياً فيما تقدمه من الخدمات الحكومية عالمية المستوى.

كما أن مشاركة سموه في القمة دليل واضح على ما تبديه القيادة من حرص شديد على بناء الإنسان وإسعاده في جميع المجالات الحياتية، وأن مسيرة النماء مستمرة في الدولة تحت القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

ووصل عدد المشاركين في القمة إلى أكثر من 3000 مشارك، إذ تم رفع السعة الاستيعابية من 2000 إلى 3000 مشارك، ومن ثم وصلت القمة إلى حد الاستيعاب الأقصى لها، كما تستضيف القمة أكثر من 200 إعلامي لتغطية فعالياتها خلال 3 أيام التي ستكون بمنزلة تظاهرة حكومية عالمية تطويرية تستضيفها دولة الإمارات.

جائزة

وتضم القمة في ختامها فعاليات جائزة الخدمات الحكومية على الهاتف المحمول التي بلغ عدد المشاركات فيها أكثر من 400 مشاركة مؤسسية وحكومية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، وسيكرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الجهات الحكومية الفائزة في الجائزة خلال اليوم الأخير للقمة.

وتشمل القمة مجموعة متنوعة من الجلسات، إذ ستناقش جلسة «كيف تسهم الثورة الرقمية في إعادة رسم معالم حياتنا وطريقة إدارة أعمالنا وتحديد معالم اقتصادنا العالمي وأساليب تقديم الخدمات الحكومية»، وسيحاضر في الجلسة البروفيسور إريك بيرنهولفسن، مدير مركز التجارة الرقمية في معهد ماساشوستس للتكنولوجيا.

كما تضم القمة أيضاً جلسة حول مستقبل التعلم الذكي، وستناقش الجلسة إن كان هناك حاجة في المستقبل إلى إنشاء مدارس لاكتساب المعرفة، وستستعرض الجلسة أحدث الابتكارات في قطاع التعليم وكيفيّة إسهام تلك الابتكارات في إعادة رسم مستقبل قطاع التعليم العالمي.

مناهج

وتتضمن القمة أيضاً جلسة بعنوان: «كيف تقضي نظم التعليم المدرسية الحالية على قدرة الطلاب على الابتكار»، إذ ستناقش الجلسة الحاجة إلى تحوّل جذريّ من المناهج التعليميّة الموحّدة إلى مناهج مصمّمة وفقاً لقدرات كل طالب، ويطرح كَن روبنسون، خبير التعليم المبتكر، تصوراته حول الدور المفترض الذي ينبغي أن تؤديه أنظمة التعليم في غرس روح الابتكار لدى الطلبة والتشجيع على التنوّع والاختلاف.

وفي جلسة «تغيير مستقبل الرعاية الصحية عبر الاستثمار في الأفكار»، سيتحدث نخبة من الخبراء البارزين والمخترعين عن أحدث الابتكارات في قطاع الرعاية الصحيّة التي ستغيّر حياة الأفراد، وتسهم في تحسين الخدمات التي تقدّمها الحكومات في العالم في قطاع الرعاية الصحية.

وفي جلسة «مدن المستقبل»، سيعرض كنت لارسون، الخبير في مجال تخطيط المُدُن، تصاميم مستقبليّة جديدة لمدن مختلفة، من شأنها أن تتّسع لعددٍ أكبر من الناس، وتحقّق المزيد من الاستدامة والحفاظ على البيئة، وتلبي رغبات الإنسان في السعي نحو الكمال في البيئة المحيطة به.

وفي جلسة «عندما تفكر الحكومات كرواد الأعمال»، تكشف عالمة الاقتصاد ماريانا موتزاكاتو عن عدم دقّة الكثير من نظريّات الابتكار المرتبطة بالقطاعين الحكومي والخاصّ، وتدعو إلى بناء حكومات مختلفة تتميز بالريادة والسبق وأخذ المخاطرة، وستتحدث حول قدرة الحكومات على أن تكون المجازف الأكبر والمحرّك الرئيس للابتكار في اقتصاد اليوم.

وتستضيف القمة في إحدى جلساتها واتسون، وهو الإنسان الآلي الأذكى عالمياً الذي طورته شركة IBM، ويتحدى في قدرته أذكى العقول البشرية، ويجيب عن الأسئلة عبر قراءة 200 مليون صفحة.

وسيستعرض الدكتور برنارد مايرسون قدرات الحاسوب «واتسون» في معالجة اللغات، وقدرته على التعلّم وإجراء التحليلات والمقارنات، والإجابة عن التساؤلات، وسيحاول الدكتور برنارد مايرسون الإجابة عن السؤال: «هل من الممكن أن يتغلّب (واتسون) على الذكاء البشريّ، وهل يمكن استبدال الكوادر الطبية والتعليمية في الحكومات بأشباه السيد واتسون؟».

قياديات

وفي جلسة قياديات عربيات، ستتم مناقشة المشاركة النسائية العربية في صنع القرار وفي عملية التنمية، والإسهام في صنع واقع جديد للشعوب.

وستناقش القمة أيضاً، عبر اثنتين من جلساتها، رحلة الإنسان في البحث عن السعادة، إذ ستناقش جن ليم، مستشارة السعادة المؤسسيّة في الجلسة الأولى، «كيف يمكن للمؤسسات تحقيق الاستدامة من خلال دمج نظريّة السعادة في نموذج العمل، وكيف يمكن أن تكون الوظيفة عاملاً رئيساً في تحقيق سعادة الفرد».

وفي الجلسة الثانية، يشرح البروفيسور دانيال جيلبرت، بروفيسور علم النفس في جامعة هارفرد وخبير في السعادة، منظوره العلميّ لمفهوم السعادة، وآراءه حول قدرة الإنسان على صنع سعادته بنفسه، بدلاً من البحث الدؤوب عنها.

وتضم القمة الحكومية جلسة حول كيف يمكن أن ترتقي الدول إلى مصاف الدول العظمى، إذ يتحدث سايمن آنهولت، المتخصص في السياسات، عن نظريّته الخاصّة بالدول المتوسطة وكيفيّة تحوّل هذه الدول إلى بلدان عظمى عبر تعزيز قدرتها التنافسيّة وتوسيع نطاق انتشارها العالميّ.

كما تضم منصة الابتكار التي تأتي كفعالية رئيسة على هامش القمة عرضاً لأنواع الابتكار في الحكومات، وكيفية النظر بطريقة مختلفة وموسعة لمفهوم الابتكار في الحكومات، وتستضيف القمة أيضاً طالب ثانوية عامة في إحدى الجلسات، وهو أحد أهم أصحاب الاختراعات العلمية، وهو في سن الـ14، إذ اخترع جهازاً لتحويل ثاني أكسيد الكربون إلى أكسجين، ليتحدث عن أهم محفزات الابتكار في التعليم وتجربته الخاصة حول ذلك.

وتحوي القمة جلسة حول كيفية الاستفادة من البيانات الضخمة التي توفرها شبكة الإنترنت في استنتاج الرؤى المستقبليّة التي تغيّر نظرتنا إلى العالم من حولنا، وتمكّن حكومات الدول من وضع السياسات المرتكزة على البيانات.

وستناقش القمة في إحدى جلساتها كيف يمكن للمدن المستقبليّة أن تستشعر كل ما يدور فيها؟ إذ سيتم طرح مفهوم المُدُن القائمة على أجهزة الاستشعار والأجهزة الإلكترونيّة التي توفّر لسكّانها تجربة تفاعليّة ذكيّة وفوريّة، يمكنها أن تغيّر أسلوب عيشهم ونظرتهم إلى البيئة التي يعيشون فيها.

سياسات ذكية من أجل قطاع حكومي مبتكر

تنظم كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، بالتعاون مع كلية لي كوان يو للسياسات العامة، جلسة نقاشية حول صياغة ما يسمى بـ«السياسات الذكية»، لخلق قطاع حكومي مبتكر، بحيث تتطرق الجلسة إلى دور المؤسسات الأكاديمية وكليات الإدارة الحكومية في دعم عملية اتخاذ القرار وترويج ثقافة الابتكار ضمن منظومة العمل الحكومي، ويشارك في الجلسة ممثلون من 9 جامعات ومؤسسات أكاديمية عالمية مرموقة من سنغافورة، وألمانيا، والولايات المتحدة الأميركية، والصين، وأستراليا، والمملكة المتحدة، ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وتعقد على هامش القمة في يومها الأول جلسة لوزراء الخدمة المدنية، بمشاركة إقليمية واسعة، تضم دولاً مثل السعودية والبحرين ومصر وقطر وعمان والأردن وماليزيا، لمناقشة تطوير الموارد، وزيادة كفاءة العمل الحكومي، وتطوير مهارات وقدرات الكوادر الحكومية.

ممارسات

وتنظم جامعة الإمارات، على هامش فعاليات اليوم الثالث للقمة، ملتقى لرؤساء الجامعات الخليجية والعربية، تتم فيه مناقشة الابتكار في التعليم العالي، والتطرق إلى أهم الممارسات العالمية في هذا المجال، إضافة إلى موضوعات تخص السياسات البحثية والاتجاهات الحديثة في مجال براءات الاختراع وآليات تحفيز الابتكار، ضمن طلبة الجامعات والكليات، وتشارك في هذه الجلسة جامعات من مختلف دول الخليج، إضافة إلى مصر والسودان والمملكة المغربية وجمهورية العراق.

حمدان بن محمد يطلق مبادرة خاصة في اليوم الثاني

سيف بن زايد يتحدث عن المواطنة الإيجابية ومنصور بن زايد عن الابتكار في التعليم

عبد الله بن زايد يتحدث في جلسة اليوم الثاني عن «نحن الإمارات»

منال بنت محمد تترأس جلسة خاصة عن تحقيق التوازن بين الجنسين في الحكومات

الأمين العام للأمم المتحدة يلقي كلمة رئيسة في اليوم الأول لافتتاح القمة

«التعليم: القوة الرئيسة لتنمية كوريا» كلمة يلقيها نائب رئيس الوزراء الكوري

جلسة «قياديات عربيات: من الرؤية إلى الريادة» بمشاركة بدور ولبنى القاسمي

دور الحكومة تحقيق السعادة للمجتمع والمواطن، عبر توفير الخدمات على أعلى مستوياتها، أطالب المسؤولين الحكوميين بالاستفادة من تجارب مؤسسي الدولة الذين استطاعوا بناء تقدم وتطور، ودولة بمعنى الكلمة في وقت هدم فيه غيرهم دولاً كانت قائمة

أقمنا القمة الحكومية، لأننا نريد تحقيق السعادة لمجتمعنا، والحكومات وظيفتها تحقيق السعادة لشعبها، وتوفير التعليم والصحة والوظائف، وإن هذه الأشياء هي الهدف الأسمى من انعقاد القمة، بل من كل الاجتماعات والمؤتمرات التي يعقدها المسؤولون في الدولة

آفاق المدن الذكية في جلسة رئيسية

يتحدث في اليوم الأخير للقمة كل من فلاح محمد الأحبابي مدير عام مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني وسعيد محمد الطاير العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي والمهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي في جلسة رئيسة عن : «آفاق المدن الذكية في دولة الإمارات »، وفي جلسة رئيسة أخرى يتحدث البروفيسور كينت لارسون مدير علوم المدن في معهد ما ساتشوستس للتكنولوجيا، عن: «مدن المستقبل: دور التكنولوجيا في تغيير نمط الحياة والعمل والتنقل».

ويتحدث لاري كيلي مستشار في الابتكار والشريك المؤسس لشركة دوبلن، في جلسة بعنوان: «عشرة أنواع للابتكار»، وفي جلسة «رحلة البحث عن السعادة»، يتحدث دانيل غيلبرت بروفيسور علم النفس بجامعة هارفارد وخبير السعادة.

وفي جلسة بعنوان «المعضلة الجديدة للمواهب» يتحدث ألان بلو الشريك المؤسس لشركة لينكد إن، وجلسة أخرى بعنوان: «تطوير الخدمات الحكومية من المنظور السلوكي» ويشارك الدكتور ديفيد هالبيرن المدير التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لفريق الرؤى السلوكية في المملكة المتحدة،.