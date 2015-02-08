مدير إدارة المفرقعات بالقاهرة : لا صحة لما تردد عن انفجار قنبلة بمصر الجديدة

نفى مدير إدارة المفرقعات بالقاهرة اللواء علاء عبد الظاهر، امس السبت، ما تردد على بعض المواقع الإخبارية حول انفجار قنبلة أسفل سيارتين بمنطقة مساكن شيراتون بمصر الجديدة.

وأوضح مدير إدارة المفرقعات بالقاهرة – في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط – أن حقيقة الواقعة تتمثل في اشتعال النيران في إحدى السيارات نتيجة عطل فني وامتداد النيران في سيارة أخرى كانت تقف بجوارها ، مشيرًا إلى أن رجال الإطفاء تمكنوا من السيطرة على النيران وإخمادها.

وأكد عبد الظاهر أن الحريق لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح ، لافتًا إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الحادث.

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