وزير الأوقاف : المؤتمر الاقتصادي هدفه زيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أمس السبت، أن المؤتمر الاقتصادي الذي تستضيفه مصر في شرم الشيخ الشهر المقبل هدفه الرئيسي هو المواطن المصري وزيادة الإنتاج ودعم الاقتصاد وتوفير فرص عمل بما يساهم في تحسين الأوضاع المعيشية لأبناء الشعب المصري.

وقال وزير الأوقاف – في تصريح اليوم – إن العمل وزيادة الإنتاج وترشيد الاستهلاك مطلب شرعي ووطني حيث أن الدين الإسلامي يحث على العمل ويدعو له ولا تتقدم الأمم إلا بإتقان العمل والإجادة في كل ما ننتجه وأن يصبح إتقان العمل ثقافة متأصلة لدى أبناء الوطن جميعًا.

وأشار إلى أن ترشيد الاستهلاك ضرورة تقتضيها أحوال الأمم والشعوب التي تريد بناء اقتصادها لتنهض وترقي إلى المكانة التي تصبو إليها.

> من جانبه ، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفي – في تصريح اليوم – أن الوزارة تقوم بدورها لمراقبة الأسواق لمنع الغش والاحتكار وضبط الاستهلاك باستخدام نظم ووسائل خاصة تشجع على ترشيد الاستهلاك.

> أ ش أ