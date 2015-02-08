وزير خارجية لبنان : سنقاطع مؤتمر التطرف بأمريكا نظرا لمشاركة إسرائيل لأنها دولة عدو

أرجع جبران باسيل وزير الخارجية اللبناني عدم مشاركته في مؤتمر مكافحة التطرف في الولايات المتحدة، إلى مشاركة إسرائيل وهي دولة عدو.

وتساءل باسيل – في تصريح صحفي عقب وصوله للعاصمة البلجيكية بروكسل -” هل نتكلم مع اسرائيل عن الارهاب وإسرائيل هي الارهاب بعينه ؟! وهي تمارسه على لبنان والفلسطينيين؟ وهي عدا عن كونها دولة عدوّة، كل موضوع مشاركتها في هكذا مؤتمر امر غير مقبول من قبلنا.

وتوقع تضاعف المساعدة الأوروبية للجيش اللبناني بعد ، باتت بعض العواصم الأوروبية تدرك اكثر فأكثر خطر الارهاب وأهمية لبنان ودوره الكبير في هذا المجال.

وقال “اننا نحاول إعطاء دفع جديد للشراكة بين لبنان وأوروبا، واجتماعنا في بروكسل يأتي في سياق العمل والشراكة بينهما، لأن لبنان يشكل جوارا جيداً ويجب ان يكون خلفية مساندة على كل الصعد سواء في السياسة او في محاربة الإرهاب وتأمين موارد الطاقة لأوروبا وخلق علاقات اقتصادية جيدة ومناخاً من التعاون” .

وبدأ باسيل اليوم زيارة الى بروكسل، على رأس وفد وزاري يضم وزيري الطاقة والمياه اللبناني أرتور نازاريان، والاقتصاد والتجارة ألان حكيم، اضافة الى وفد دبلوماسي وإداري، في زيارة تستمر حتى يوم الاربعاء المقبل، ويتخللها لقاءات متعددة المحاور في كل من الاتحاد الاوروبي وبلجيكا، اضافة الى ترؤسه مؤتمر سفراء لبنان في القارة الأوروبية وسفراء لبنان لدى الهيئات المتعددة الاطراف. كما يعقد لقاء مع الجالية والجمعيات اللبنانية في العاصمة البلجيكية.

وسيوقع خلال انعقاد هذا المجلس البروتوكول الخاص الذي يسمح للبنان بالمشاركة في البرامج المخصصة للدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي. وسيجري مجلس الشراكة تقييما شاملا للعلاقات الثنائية وبرامج للمساعدات التنموية، وكذلك لملف النزوح السوري الى لبنان واجراءات الحكومة اللبنانية في هذا الصدد. كما سيبحث مجلس الشراكة التعاون في مجال الطاقة.

وسيلتقي وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي لمناقشة الاوضاع في لبنان وكيفية قيام الاتحاد ودوله الاعضاء بزيادة المساعدات للبنان لاسيما في مجال مكافحة الارهاب.

ويجري وزير الخارجية اللبناني لقاء مع اعضاء اللجنة السياسية والأمنية في الاتحاد الاوروبي، في حضور رئيس هيئة الأركان الأوروبية، لبحث ملف المساعدات للجيش اللبناني والأجهزة الامنية، وملف مكافحة الارهاب بشكل عام لاسيما مع إصدار الاتحاد الاوروبي استراتيجية لمكافحة الارهاب.

وسيكون لباسيل سلسلة لقاءات مع كل من منسق الاتحاد الاوروبي لشؤون الارهاب جيل دو كركوف ولجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البلجيكي، وشقيق ملك بلجيكا الامير لوران.

ويلقي محاضرة في “المؤتمر العالي المستوى” الذي يقام حول لبنان في مركز أبحاث “أغمون”، في حضور وزير الخارجية البلجيكي ديدييه راندرز والذي دعي اليه حشد من المسئولين السياسيين والديبلوماسيين وممثلو كبار الشركات الأوروبية المهتمة بالاستثمار في لبنان والمنطقة.

أ ش أ