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الإسماعيلي يربط مهاجم المستقبل

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الإسماعيلي يربط مهاجم المستقبل الإسماعيلي يربط مهاجم المستقبل

جدد الإسماعيلي عقد مهاجمه الصاعد محمد علاء "لالا" لمدة ثلاثة مواسم مقبلة.

لالا مهاجم فريق تحت 19 سنة، ويرى مجلس إدارة الإسماعيلي أنه يمتلك من الصفات ما تجعله الهداف الأساسي للدراويش في السنوات المقبلة مع اكتسابه للخبرة.

وكان اللاعب الذى ينتهي تعاقده مع النادي بنهاية الموسم الجاري قد رفض تجديد التعاقد مع الدراويش أكثر من مرة.

وقتها كان يطلب لالا من الإسماعيلي أن يشارك أولا، ويضمن مكانا في التشكيل الأساسي حتى يجدد عقده.

في النهاية اقتنع اللاعب بعرض الدراويش، ووقع على عقد يربطه بالنادي حتى نهاية موسم 2017/2018.

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