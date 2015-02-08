اختيار المدير الفني لمنتخب مصر يوم السبت

أعلن اتحاد الكرة عن نيته الاستقرار على اسم المدير الفني الأجنبي الذي سيقود منتخب مصر في الفترة المقبلة يوم السبت المقبل.

اتحاد الكرة أوضح أن هناك 4 مرشحين لقيادة الفراعنة، من بينهم 2 شاركا في كأس أمم إفريقيا الأخيرة.

وكان عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة قد كشف عن رغبة الأعضاء في التفاوض مع إيرفي رينار المدير الفني الحالي لمنتخب كوت ديفوار.

كذلك كان اتحاد الكرة قد كشف عن دخوله في مفاوضات مع ألان جريتس المدير الفني الحالي لمنتخب السنغال.

في الإطار نفسه، يتم الإعلان عن اسم المدير الفني لاتحاد الكرة، والذي يخلف فاروق جعفر في هذا المنصب.