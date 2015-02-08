أخبار عاجلة

مساء الأنوار: مصر تنفرد باستضافة كأس الدوري الأوروبي لعام 2017 بصحبة ويلز ريان جاجز غداً -
مقابلات مع المدرب العام ومدرب حراس المرمى لسموحة من داخل المطار قبل المغادرة للقاء بيدفيست -
10 تصريحات × 24 ساعة -
بالصور.. سيدة تعذب نجلة زوجها بمكواة الملابس لشكها في سلوكها -
أتلتيكو مدريد يتغلب على ريال سوسيداد في الدوري الإسباني -
رقم قياسي للاعب واتفورد أمام وست بروميتش -
واتفورد يفوز على وست بروميتش بهدفين في «البريميرليج» -
دورتموند يعبر هامبورج بثلاثية في البوندسليجا -
بريمن يدك شالكه بثلاثية في البوندسليجا.. وفرانكفورت يخسر من كولن -
بيرنلي يهزم ستوك في غياب رمضان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

اتحاد الكرة يوقف ماجد سامي 8 مباريات .. ويشطب لاعب سماد السويس

Google+ Print
اتحاد الكرة يوقف ماجد سامي 8 مباريات .. ويشطب لاعب سماد السويس اتحاد الكرة يوقف ماجد سامي 8 مباريات .. ويشطب لاعب سماد السويس

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري إيقاف ماجد سامي رئيس وادي دجلة ثماني مباريات وذلك على خلفية ما بدر منه تجاه لجنة الحكام عقب مباراة فريقه أمام بتروجيت التي انتهت بخسارة فريقه 2-1.

وكان ماجد سامي قد اتهم اتحاد الكرة والشركة الراعية بالضغط على الحكام للتحيز ضد عدد من الفرق التي ليست متعاقدة مع برزنتيشن.

طالع || بالفيديو - رئيس دجلة يفتح النار على.. اتحاد الكرة و برزنتيشن والتحكيم

وجاء الإعلان عبر الموقع الرسمي لاتحاد الكرة الذي يفيد بإيقاف ماجد سامي ثماني مباريات بسبب ما بدر منه تجاه الحكام.

كما تم شطب لاعب سماد السويس الذي اعتدى باليد والقدم على حكم مباراته في الممتاز ب الأسبوع الماضي.

وطلب اتحاد الكرة من لجنة الحكام أن يتم إسناد المباريات إلى الحكام الأكثر جاهزية خاصة وأن بعض الأندية علقت وسوء نتائجها على شماعة التحكيم وفقا لما جاء عبر موقع الاتحاد الرسمي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. تعليق ساخر لمحمد صلاح على تقديم مرتضى له أمام «إيناسيو»

بالفيديو.. تعليق ساخر لمحمد صلاح على تقديم مرتضى له أمام «إيناسيو»

بالفيديو || إليسا ترد على سخرية شيرين منها للمرة الأولى: «دايمًا بتزعل»

بالفيديو || إليسا ترد على سخرية شيرين منها للمرة الأولى: «دايمًا بتزعل»

بالفيديو || اصطياد تمساح مفترس بالقليوبية وحالة من الرعب تسيطر على الأهالي والري تصرح بأن سد النهضة سبب انتشار التماسيح بالقاهرة والدلتا

بالفيديو || اصطياد تمساح مفترس بالقليوبية وحالة من الرعب تسيطر على الأهالي والري تصرح بأن سد النهضة سبب انتشار التماسيح بالقاهرة والدلتا

بالفيديو.. «إليسا» ترد على إهانة شيرين عبد الوهاب لأول مرة

بالفيديو.. «إليسا» ترد على إهانة شيرين عبد الوهاب لأول مرة