اتحاد الكرة يوقف ماجد سامي 8 مباريات .. ويشطب لاعب سماد السويس

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري إيقاف ماجد سامي رئيس وادي دجلة ثماني مباريات وذلك على خلفية ما بدر منه تجاه لجنة الحكام عقب مباراة فريقه أمام بتروجيت التي انتهت بخسارة فريقه 2-1.

وكان ماجد سامي قد اتهم اتحاد الكرة والشركة الراعية بالضغط على الحكام للتحيز ضد عدد من الفرق التي ليست متعاقدة مع برزنتيشن.

طالع || بالفيديو - رئيس دجلة يفتح النار على.. اتحاد الكرة و برزنتيشن والتحكيم

وجاء الإعلان عبر الموقع الرسمي لاتحاد الكرة الذي يفيد بإيقاف ماجد سامي ثماني مباريات بسبب ما بدر منه تجاه الحكام.

كما تم شطب لاعب سماد السويس الذي اعتدى باليد والقدم على حكم مباراته في الممتاز ب الأسبوع الماضي.

وطلب اتحاد الكرة من لجنة الحكام أن يتم إسناد المباريات إلى الحكام الأكثر جاهزية خاصة وأن بعض الأندية علقت وسوء نتائجها على شماعة التحكيم وفقا لما جاء عبر موقع الاتحاد الرسمي.