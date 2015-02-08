رينار: لم يتحدث معي أحد لتدريب مصر.. لكن دعونا نرى

أوضح إيرفي رينار المدير الفني الفرنسي لمنتخب كوت ديفوار أن اتحاد الكرة المصري لم يفاتحه لقيادة الفراعنة بعد كأس أمم إفريقيا.

رينار تأهل مع كوت ديفوار إلى نهائي كأس أمم إفريقيا، ويلعب أمام غانا في النهائي مساء الأحد.

وقال رينار لبرنامج الملعب اليوم السبت: "لم يتحدث معي أحد لتدريب مصر.. لم تكن هناك أي محادثات".

وتابع "حاليا تركيزي منصب فقط على كوت ديفوار.. بعد ذلك سنرى".

ويدرس اتحاد الكرة المصري 4 مرشحين أجانب لتدريب الفراعنة في اجتماع مجلس الإدارة يوم السبت المقبل.

وأكد اتحاد الكرة نيته تقليص القائمة، لبداية مرحلة المشاورات مع المدرب الذي سيخلف شوقي غريب.