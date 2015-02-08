بعد غياب 30 عاما.. فيروز تعود لتغني فى الجزائر

بعد غياب دام لمدة 30 عاما تعود الفنانة اللبنانية فيروز للغناء في الجزائر مرة أخرى، حيث ستقوم بإحياء 3 حفلات دفعة واحدة، وذلك في مهرجان قسنطينة عاصمة الثقافة العربية 2015.

وأكدت جريدة الوطن الجزائرية أن النجمة اللبنانية الكبيرة ستحيي الحفلات الثلاث في شهر نيسان المقبل، حيث سيقام الحفل الأول في الجزائر، والثاني في مدينة قسنطينية شرق الجزائر، والثالث في مدينة أخرى لم يتم تحديدها حتى الآن.

وأكدت الصحيفة أن وصول فيروز إلى الجزائر يعتبر حدثا تاريخيا، حيث إن آخر مرة غنت فيها بالجزائر كان منذ أكثر من 30 عاما.