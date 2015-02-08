الوادي الجديد تستقبل غدا المتخلفين عن أداء اختبارات مسابقة 30 ألف معلم

يستقبل مركز التطوير التكنولوجي بمديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد غدا الأحد المتخلفين عن أداء الاختبارات من المتقدمين لمسابقة 30 ألف معلم للمرحلة الثانوية والتعليم الفني.

صرح بذلك علاء خليفة مدير مركز التطوير التكنولوجي بمديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد وقال إن الأحد الثامن من فبراير هو آخر موعد لأداء الاختبارات.

وأكد خليفة أن عقد الاختبارات الخاصة في المرحلة الأخيرة لمسابقة تعيين 30 ألف معلم مساعد للمتخلفين من المتقدمين في مسابقة وزارة التربية والتعليم والذين لم يتمكنوا من أداء اختبارات المواد العامة.