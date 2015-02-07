فاتن الحلو لـ«الإخوان»: «الأسود بتنسجم مع بشرة خير وهنفضل نغنيها لغاية ما نموت»

قالت فاتن الحلو، رئيس مجلس إدارة سيرك الحلو، إن الأسد الذي هاجمها يتمتع بنوع من الشقاوة، وما حدث معي كاد يتسبب في موتي لولا العناية الإلهية التي أنقذتني، مؤكدة أنها أصيبت بكسر في الحوض.

وأضافت «الحلو»، خلال مداخلتها لبرنامج «بوضوح» على قناة «الحياة»، مساء السبت، أن «ما فعله الأسد حب ولكن بطريقة أخرى وسيعاقب على فعله».

كما ردت على تعليقات الأعضاء المنتمين لجماعة «الإخوان»، على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب هجوم أحد الأسود عليها أثناء تقديمها للعرض في السيرك قائلة إنها سخرت من تعليقات الإخوان، التي اعتبرت أن السبب وراء هجوم الأسد عليها هو أغنية بشرة خير.

وقالت «الحلو»، خلال حوارها مع برنامج «العاشرة مساءً»، على قناة «دريم»: «إنها سخرت من تعليقات الإخوان، التي اعتبرت أن السبب وراء هجوم الأسد عليها هو أغنية بشرة خير»، لافتة إلى أنها اعتادت تشغيل هذه الأغنية في كافة العروض التي تقوم بتقديمها، خاصة أن الأسود دائما تنسجم على أنغامها.

وتابعت: «هفضل أقول بشرة خير أنا والأسود لغاية ما أموت، وأتمنى التوفيق للرئيس عبدالفتاح السيسي».

كانت فاتن الحلو تعرضت لاعتداء أسد عليها خلال عرض استعراضي، في المعرض الدولي المقام في مدينة طنطا، بمحافظة الغربية.

ويظهر فيديو متداول على الشبكات الاجتماعية، وقوع فاتن الحلو على الأرض بعدما هجم عليها الأسد، الذي كان بجوارها أثناء العرض، مما دعا رجال الأمن للتدخل في محاولة لإنقاذها.